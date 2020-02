Paolo Fox, oroscopo oggi 5 febbraio 2020/ Amore e lavoro: Scorpione, Pesci, Leone e..

Oroscopo Paolo Fox, analisi oggi 5 febbraio 2020: segni top, lavoro e amore

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista con la rubrica Latte e Stelle ai microfoni della radio LatteMiele per la giornata di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020. Andiamo a vedere i segni che si possono considerare al top. I Gemelli sono portati a vivere tutto con discreta energia e la forza di chi vuole riuscire a trovare la strada giusta per ottenere una crescita proporzionale. Sono giornate molto interessanti e positive per il Leone che soprattutto dal punto di vista dei sentimenti sta vivendo un’impennata. Il Sagittario ha delle occasioni importanti per poter superare delle problemi che dal punto di vista relazionale. Se si è dunque litigato con qualcuno questo è il momento di avere la dirompente forza di chi riesce a raggiungere i propri risultati con la determinazione. Se si devono prendere delle scelte forse è il caso di farlo ora.

LAVORO – Diamo uno sguardo anche al lavoro sempre seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox di oggi, 5 febbraio 2020. La Bilancia si sta lanciando in nuovi percorsi anche se al momento questo genera un po’ di insicurezza si dovrà scalare la montagna e poi ci sarà la discesa. Quindi lo sforzo di questo momento sarà senza dubbio ripagata molto presto. L’Ariete ha una giornata interessante in cui le questioni che sembravano complicate ora si possono gestire con maggiore tranquillità. Sembra infatti che tutto sia più facile. Lo Scorpione si trova a vivere una situazione in cui ci sono alcune incertezze. Nonostante questo c’è forza per arrivare ad ottenere delle risposte. Le emozioni guidano il segno dei Pesci che possono grazie alla determinazione raggiungere i risultati che si era prefissato in passato.

AMORE – L’amore è sempre protagonista ai microfoni di LatteMiele per l’oroscopo di Paolo Fox. Il Leone si trova di fronte a delle giornate davvero molto utili dal punto di vista dei sentimenti. Presto arriveranno delle risposte se sono state fatte delle domande nel passato, questo è il momento di raccogliere quello che è stato seminato. Il Sagittario potrebbe raccogliere delle risposte importanti dalle relazioni interpersonali per arrivare a quella parola chiamata felicità. Attenzione però ad essere troppo precipitosi e a compiere dunque dei passi falsi. I Pesci hanno bisogno di riscoprire la passione e gli affetti in questo periodo. Sicuramente la presenza di Venere potrebbe svolgere un ruolo determinante. L’ingresso della stessa Venere nel segno dell’Ariete ci porta a una crescita davvero importante.



