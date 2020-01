Paolo Fox, oroscopo oggi 5 gennaio 2018/ Leone alza la voce, Sagittario cerca serenità mentre l’Ariete…

Ariete, Leone, Sagittario: l’oroscopo di oggi 5 gennaio 2010

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per domenica 5 gennaio che si apre su Radio Latte e Miele con l’Ariete, primo tra i segni di Fuoco. Bisogna liberare il cuore e la mente dalle situazioni difficili e negative legate al passato. Questa è una domenica che invita a fare tante cose importanti, prima tra tutte la necessità di mettere ordine nella tua vita. Giove e Saturno dissonanti: non sono pianeti che portano contrarietà inesorabile. Qualcuno ha sperimentato un intoppo, c’è chi vorrebbe vendere un bene ma non riesce, altri che vorrebbero risolvere una situazione personale, ma bisogna avere pazienza. Voi andate sempre di fretta ma le stelle dicono questo. Il Leone vive una giornata in cui può alzare la voce: è difficile che i nati sotto questo segno si arrabbino se sono compresi e amati, ma se questo non accade è inevitabile che chiedano il perché. Questa volta il Leone pare orientato a fare delle richieste determinate: sembra che vogliate mettere in chiaro così tante cose da rendere tutto un po’ più complicato da vivere: attenzione!

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario, che deve ritrovare un po’ di serenità. Avere Marte nel segno può essere d’aiuto: per ora questo pianeta coinvolge solo i nati di fine novembre ma presto saranno tutti coinvolti in questa ripresa. Avete una grande voglia di ripartire e di rimettervi in gioco e potete persino guadagnare qualcosa in più nel 2020. I progetti sono importanti e vanno valorizzati. (agg. di Dario D’Angelo)

