Paolo Fox, oroscopo oggi 5 gennaio 2018/ Toro, Vergine, Capricorno chi al top?

Analisi dell’oroscopo di oggi 5 gennaio

Segni di Terra al centro delle previsioni dell’oroscopo di oggi, domenica 5 gennaio 2020, da parte di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Luna nel segno del Toro che può andare lontano. Momento importante per chi vuole vincere una sfida. Peccato che in amore non ci sia convergenza di opinioni, potreste avere a che fare con persone che rinviano una scelta: qui potrebbero esserci dei problemi. Il Toro vuole ora ottenere quello che ha in mente: a qualsiasi costo. La Vergine ha un grande cielo e Paolo Fox si augura che ci siano anche grandi progetti: perché è vero che la tensione è alta, Marte è dissonante, ma questo Pianeta rappresenta l’agitazione che state maturando a fronte di grandi progetti che dovete completare. Quindi questo è il momento di portare avanti iniziative importanti: non potete tirarvi indietro. L’amore chiede giustizia.

Capricorno: è una domenica che invita a liberare il vostro animo perché a volte per paura, per diffidenza, in amore invece di fare un passo avanti ne fate due indietro. Questa è una bella giornata per relazionarsi agli altri, anche per l’amore, non solo per le coppie. Riguardo alle famiglie: con Giove e Saturno nel segno si possono risolvere dei problemi legati alla casa. Poi questo è un periodo fertile, quindi chi vuole portare avanti un progetto di coppia, con il partner giusto, può avere grandi soddisfazioni.

