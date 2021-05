Paolo Fox, Oroscopo oggi 5 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Dedichiamoci alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 5 maggio 2021. Ariete, Leone e Sagittario passati ai raggi X dall’astrologo su Radio Latte e Miele con il suo approfondimento sui segni di Fuoco.

L’Oroscopo Paolo Fox e la giornata dell’Ariete e del Leone

Per i nati dell’Ariete, il transito che Venere inaugurerà durante le giornate di questo fine settimana lascia presagire momenti interessanti in ambito amoroso. Anche le difficoltà degli ultimi tempi sembrano essere state superate, e si potrà cercare di risolvere le questioni in sospeso con una nuova energia e una maggior voglia di riscattarsi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

Siete nati sotto il segno del Leone? I rapporti che durante il mese di Aprile hanno lasciato emergere questioni inaspettate potrebbero essere presto messi alla prova. Il mese di Maggio regalerà interessanti miglioramenti, liberando dall’opposizione lunare e regalando una buona energia utile a conquistare i propri obbiettivi.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 5 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Sagittario, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il Sagittario le questioni che queste giornate impongono di affrontare potrebbero lasciar avvertire un certo disagio anche sul piano fisico. Le limitazioni vissute nel corso dell’ultimo periodo potrebbero aver portato una forte sensazione di noia e disagio anche in amore: attenzione a non incappare in situazioni difficili da gestire per contrastare questo stato d’animo.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 maggio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA