Paolo Fox, Oroscopo oggi 6 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Analizziamo quelle che sono le previsioni per i Segni di Fuoco per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox di martedì 6 aprile 2021. Dopo il lungo weekend Pasquale si torna al lavoro e i fans dell’oroscopo sono ansiosi di sapere le ultime valutazioni sui loro segni, ovvero Ariete, Leone e Sagittario:

Ariete e del Leone, le previsioni dell’ Oroscopo Paolo Fox?

Per i nati dell’Ariete, questa settimana sembra regalare alcune buone opportunità di riscatto, specialmente intorno al 9 Aprile. Nonostante possano esserci ancora alcune piccole questioni di carattere economico da superare, queste ore aiuteranno a liberarsi di situazioni che potrebbero aver creato qualche disagio. Anche in amore si potrà contare su una maggior fortuna per tutto il mese di Aprile.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox queste giornate invitano ad affrontare i problemi con maggior serenità, mettendo da parte l’agitazione creata da alcune situazioni poco piacevoli. La giornata di oggi sembra preannunciarsi molto importante, ma una Luna opposta potrebbe segnalare la presenza di alcuni piccoli fastidi fisici.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per quanto riguarda il Sagittario: l’avvicinarsi dell’estate sembra regalare qualche energia in più, che aiuterà a recuperare ai ritardi vissuti nel corso degli ultimi mesi. Ora sembra necessario riuscire a recuperare alle difficoltà fisiche vissute durante il mese di Marzo, cercando di riconquistare anche la voglia di amare.

