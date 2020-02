Paolo Fox, oroscopo oggi 6 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Leone e Acquario al top

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2020 a I Fatti Vostri: segni in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri per oggi, 6 febbraio 2020, ci porta ad analizzare i segni in crescita, a quattro stelle. Vergine: i segni di terra sono forti e si sa bene. Quando c’è un cielo importante quasi sempre le persone appartenenti a quella categoria, se ci sanno fare, eccellono. Si era al primo posto della classifica settimanale, si possono lanciare dei nuovi progetti. Il segno è molto abile, governata da Mercurio che rappresenta un modo di fare oculato con un pizzico di furbizia. Il segno sa come muoversi. Grazie a un buon atteggiamento verso gli altri si arriva all’obiettivo principale. Bilancia: il segno è in crescita. Da venerdì però Venere sarà in opposizione. Il segno capirà come sono messi i sentimenti. Il segno porterà delle situazioni intriganti. Si è più forti e pronti a gestire al meglio il fine settimana. Si dovrà decidere a breve se portare avanti o no un progetto. E’ un periodo in cui tutto sembra fuori tempo, invece ad aprile arriveranno idee più chiare. Sagittario: il segno è governato da Giove cioè l’opulenza e la felicità. Quest’ultima non c’è, un traguardo troppo volubile. Si deve puntare alla serenità. Si deve sfruttare Giove interessante per ritrovarla. Pesci: il segno è molto emotivo. Non si deve reprimere questo fatto, perché quando ci si sfoga ci si sente meglio. E’ il periodo migliore per capire cosa si pensa dell’amore con Venere nel segno.

Previsioni oroscopo Paolo Fox: vediamo i segni al top di oggi

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni al top, a cinque stelle. Leone: il segno se versa qualche lacrima lo fa nel privato e non davanti alle altre persone. Chi mostra i propri sentimenti in maniera sfacciata non è di certo perdente, anzi il contrario. Acquario: adesso ci sono grandi decisioni da prendere dal punto di vista umano ed emotivo. Ci sono in mente grandi cose. La cosa bella di questo segno zodiacale è certamente il fatto che c’è sempre un’idea in mente. Chi è nato sotto questo segno e magari ha 70 o 80 anni deve comunque pensare di avere in testa un progetto, come tutti i segni d’aria. Questo perché a volte ci si sente giovani anche se non lo si è più. Attenzione alla forma fisica e a non strapazzarsi troppo, però se si può pensare a un cambiamento ben venga. Alcuni segni zodiacali stanno bene nel fare sempre le stesse cose, come il Toro, ma l’Acquario no perché ha delle fasi in cui deve cambiare ritmi e tempi della propria vita. Ci si deve riuscire.

