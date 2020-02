Paolo Fox, oroscopo oggi 6 febbraio 2020/ Amore e lavoro: Gemelli, Acquario, Cancro, Leone…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 febbraio 2020: top, amore e lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox ci viene illustrato sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi, 6 febbraio 2020. Andiamo a vedere quelli che sono i segni al top della giornata. I Gemelli sono pronti a vivere una seconda parte di settimana molto interessante. Questo perché Venere entrerà in un aspetto favorevole domani e c’è la carica per ottenere i risultati che si meritano. Sono giornate importanti per l’Acquario oggi e domani che possono portare delle novità interessanti. Nonostante questo c’è da tener conto che le ultime settimane hanno fatto accusare diversi problemi economici e che questi non si risolveranno da un momento all’altro. Ci vorrà forza e costanza per raggiungere quello che si vuole, ma sembra essere arrivato il momento in cui ci si potranno prendere delle rivincite interessanti.

AMORE – Diamo uno sguardo ora al campo dell’amore, prendendo sempre come punto di riferimento l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete presto accoglierà nel segno una Venere che porta delle situazioni interessanti, bisogna però essere pazienti. I Gemelli lo stesso, vedranno domani l’ingresso del pianeta dell’amore e potrebbero trovarsi a vivere delle soddisfazioni non di poco conto. Non è da escludere, addirittura, che un invito possa arrivare dall’esterno. Staremo a vedere se ci saranno le condizioni per raggiungere quello che si è sempre desiderato. Il Cancro vive un momento molto polemico, dovrebbe in questo periodo stare più tranquillo. In amore infatti serve pazienza se non si vuole rovinare qualcosa che fino a questo momento è stato importante. Presto ci sarà la forza per reagire, ma deve passare del tempo. L’Acquario invece è invitato in questo periodo a parlare chiaro di fronte alle persone a cui vuole bene.

LAVORO – Volgiamo lo sguardo sul campo del lavoro sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro vuole affrontare dei progetti il prima possibile visto che vuole costruire un qualcosa di importante con grande determinazione e voglia. Se si arriverà al risultato preposto potrebbe arrivare anche un premio. Il Leone, baciato da Venere, è pronto a vivere un momento molto interessante dal punto di vista professionale. Spesso la Vergine quando è delusa dal punto di vista amoroso si butta sul lavoro, ma poi vuole tornare indietro quindi non è facile gestire queste situazioni se non c’è un po’ di lucidità. Per i Pesci questo è un momento in cui possono arrivare degli accordi molto interessanti, staremo a vedere cosa accadrà grazie alla forza e alla determinazione dei propri progetti.



