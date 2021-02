Paolo Fox, oroscopo oggi 6 febbraio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci chi al top oggi?

Parliamo dei segni d’Acqua in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox in onda sulla sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, sabato 6 febbraio 2021? Tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Scorpione e Pesci!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Cari amici del Cancro, si parte da voi. Queste giornate invitano ad esprimere le proprie emozioni senza timori, sfruttando questa rinnovata energia per cementare alcuni rapporti. Nonostante resti ancora qualche piccola questione da chiarire, infatti, l’importante transito che Venere inaugurerà con la fine di questo mese potrebbe aiutare a trasformare alcune amicizie in qualcosa di più.

Parliamo dello Scorpione. Nonostante la giornata di oggi non vanti molti pianeti positivi, questo fine settimana sembra poter regalare alcune buone intuizioni. Le questioni pratiche potrebbero subire qualche piccolo ritardo, mentre in amore potrebbe nascere qualche dubbio capace di portare piccoli conflitti interiori.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A chiudere questa analisi dell’oroscopo Paolo Fox arrivano i Pesci. Una Luna interessante sembra regalare un buon vigore a questo fine settimana, nonostante qualche piccolo acciacco fisico. Attenzione a non confrontare una relazione con alcune situazioni vissute in passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA