Paolo Fox, Oroscopo oggi 6 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 6 maggio 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, l’energia che lo scorso anno sembrava aver esaurito ora torna a farsi sentire, regalando giornate piene di grinta. Potrebbe ancora esserci qualche piccolo problema da risolvere, ma ora più che mai è importante cercare di guardare al futuro con fiducia e programmare le situazioni che si svilupperanno nel prossimi mesi. Mercurio e Venere favorevoli potrebbero aiutare anche a recuperare una relazione in difficoltà.

Siete nati sotto il segno del Leone? Nonostante qualche insoddisfazione legata all’ambito lavorativo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox ora sarebbe bene cercare di superare il passato per abbandonare l’incertezza che potrebbe ostacolare la realizzazione di alcuni importanti progetti. Il mese di Febbraio potrebbe aver portato qualche delusione, ma presto si potrà recuperare.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, in queste giornate molti potrebbero voler recuperare all’immobilismo che ha caratterizzato gli ultimi mesi, ma Mercurio in aspetto complesso potrebbe indicare alcune problematiche di natura economica capaci di ostacolare queste intenzioni. L’insoddisfazione che sembra toccare la sfera sentimentale potrebbe causare qualche tensione

