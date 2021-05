Paolo Fox, Oroscopo oggi 6 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Per questo giovedì 6 maggio 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Toro e Vergine

Per il Toro la saggezza che contraddistingue i nati nel segno potrebbe aiutare a convivere anche con la scarsità di stimoli e soddisfazioni che sembrerebbe interessare questo periodo. In questo giovedì si potrà contare su una buona capacità di azione, ma per quanto riguarda le questioni di natura legale ed economica sarebbe bene evitare la fretta.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox ricorda che riuscire ad organizzare gli impegni di lavoro in maniera efficiente potrebbe contribuire ad arginare la confusione che caratterizza queste giornate, contrastando il nervosismo e la stanchezza che il disordine sembra generare. Queste ore potrebbero portare qualche chiarimento utile a dirimere questioni rimaste in sospeso.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Il mese di maggio sembra invitare alla tranquillità e alla riflessione, ma queste ore sembrerebbero portare dei piccoli disagi. Tensioni in ambito familiare e situazioni di compromesso difficili da accettare potrebbero generare conflitti e malcontento.

