Paolo Fox, oroscopo oggi 7 aprile 2020/ Ariete e Toro segni flop

Paolo Fox, oroscopo oggi 7 aprile 2020: i segni flop

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quei segni che per oggi possono essere considerati flop. Ariete: la Luna è opposta, ma nonostante questo il segno ha forza da vendere e guarda al futuro con insolita speranza per una svolta che potrebbe arrivare a breve. Si dovrebbe cercare comunque di fare le cose con calma, evitando di trovarsi poi a dover rifare tutto all’improvviso. Toro: qualcosa non va, ci sono degli ostacoli da superare e purtroppo anche dei ritardi. Il segno è di terra e quindi sa benissimo aspettare il suo momento piuttosto che scendere in campo di fretta con il rischio di trovarsi a vivere tutto con pressapochismo. Non ci si deve dimenticare che Saturno è dissonante nonostante Giove sia favorevole e aiuti a risalire la china. Sagittario: il segno è arrivato al suo limite. Alcuni segni possono vivere anche chiusi in casa per un po’, ma il Sagittario no visto che vive per le libertà. C’è bisogno di avere una persona giusta al fianco. Le nuove storie potrebbero però essere un pochino più complicate di quelle di lunga data.

Segni in fase di stallo, oroscopo Paolo Fox

Andiamo a vedere i segni in fase di stallo per l‘oroscopo di Paolo Fox. Leone: si devono fare due conti in questo momento perché alcuni progetti possono improvvisamente rallentare e creare dei problemi. Marte e Saturno sono in opposizione e questo in un periodo in cui ci sono le note costrizioni porta ad avere ulteriore ansia. L’importante è non trasferirla nel campo dei sentimenti. Vergine: nonostante tutto questo momento si può ancora definire positivo per il segno. Le limitazioni purtroppo ci sono, ma comunque si va avanti con grande forza e nonostante tutto questo 2020 sarà un anno di grandissimo rilievo. Al momento si metterà in secondo piano l’amore visto che ci sono molte altre cose da fare. Scorpione: non può essere facile vivere questo momento con tutti i disagi che ne conseguono, nonostante questo si è acquisita una certa sicurezza e si è più forti rispetto a prima. Giovedì la Luna sarà nel segno e questo porterà a delle interessanti novità.



