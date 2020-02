Paolo Fox, oroscopo oggi 7 febbraio 2020 a I Fatti Vostri/ Bilancia e Capricorno flop

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 febbraio I Fatti Vostri: segni flop

Ecco i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi 7 febbraio 2020. Bilancia: tre stelle in amore, lavoro e fortuna. Inizia per due o tre settimane una fase di revisione e di insofferenza in casi estremi che può riguardare la famiglia, i rapporti genitori-figli e anche l’amore. Capricorno: tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Il segno è in crescita, grazie a un incontro importante si potrebbe progettare qualcosa di bello. Acquario: quattro stelle per amore, lavoro e fortuna. La Luna è opposta, ma la situazione è buona per i sentimenti. Si deve fare attenzione a vivere tutto con grande tranquillità perché i propositi che offrono le stelle sono interessanti. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

Oroscopo di oggi, ecco i segni in fase di stallo

Diamo uno sguardo ai segni in fase di stallo per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2020. Ariete: quattro stelle per amore e fortuna, tre per il lavoro. Buone notizie, dopo che nell’ultimo periodo le cose non sono andate come si voleva. Venere inizia un transito molto bello da questo weekend. C’è una grande soluzione che potrebbe riguardare l’amore. Cancro: quattro stelle per lavoro e fortuna, tre per amore. Si è sotto pressione in questo periodo. Forse si è anche un po’ poco chiari in amore o qualcuno è poco chiaro col segno, o sul lavoro delle situazioni non vanno bene. Si deve provare a trovare una svolta di fronte a dei momenti che implicano una crescita personale davvero molto interessante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA