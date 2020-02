Paolo Fox, oroscopo oggi 7 febbraio 2020/ Amore e lavoro: Toro, Ariete, Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 7 febbraio 2020: segni al top, amore e lavoro

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele per la giornata di oggi, 7 febbraio 2020. Andiamo a vedere quanto raccontato in merito ai segni al top. La Vergine sta vivendo un momento decisamente importante grazie alla presenza di Giove e Saturno favorevoli. Fine settimana importante anche per quanto riguarda il segno dei Gemelli che riescono finalmente a rialzarsi dopo un momento non proprio facile. Il Toro vuole provare a cambiare vita e la presenza di Urano regala la possibilità di un cambiamento molto importante. Il Leone ha un aspetto molto importante per quanto riguarda il weekend, con Venere che sarà molto importante e avrà una sensualità molto interessante. Marte è favorevole e ha la possibilità di vincere delle sfide.

AMORE – Ora è il momento di commentare l’amore sempre per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vivrà un weekend importante con amore ritrovato sotto diversi punti di vista. L’anno è iniziato in maniera faticosa, ma ora le cose stanno volgendo al meglio. Il Leone è un segno caldo e con una sensualità molto forte. Può trovarsi a vivere delle emozioni interessanti anche per la presenza di Venere nella sua orbita. Attenzione agli incontri che potrebbero portare a un fine settimana intenso ed emozionante. La Bilancia non deve tirare la corda in amore perché rischia di spezzarsi. Forse è il caso di gestire le cose con maggiore tranquillità. Venere non è nel segno dei Pesci ma si è alla ricerca di una stabilità.

LAVORO – Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quanto evidenziato in merito al campo del lavoro. I sentimenti dell’Ariete fanno da collante anche per i problemi dal punto di vista professionale. Forse è il caso di prendere iniziativa. Il Toro trova Urano nel segno e pare pronto a variare delle situazioni che non sembrano essere più fatte per il segno. Se la Vergine si è dedicato troppo al campo del lavoro nell’ultimo mese da venerdì ci potrebbe essere una svolta invece visto che Venere che sarà opposta. Forse è il caso di capire che anche dal punto di vista professionale ci sono momenti e momenti. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossima settimana.



