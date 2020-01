Paolo Fox, oroscopo oggi 7 gennaio/ Leone, Toro, Gemelli, Cancro, Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 7 gennaio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per oggi, 7 gennaio 2020. Andiamo a vedere cosa ha avuto da dire per Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: scelte in arrivo ed entro primavera si deciderà di non frequentare più un certo ambiente o che una situazione cambi. Chi ha una compravendita in sospesa sarà da primavera che avrà qualcosa in più. Toro: dal punto di vista di questo segno è molto chiaro e limpido. Si propone in maniera trasparente e solo se ci sono tensioni all’esterno può fare un passo indietro. Se propone qualcosa che gli altri non accettano non sarà il segno a dire basta oppure soprassiedo, ma si insisterà fino a troncare rapporto non all’altezza o di gradimento. Durante la primavera Saturno inizierà un transito conflittuale ed ecco perché il segno che vuole vivere nella totale chiarezza se si ha a che fare con persone poco limpide ci si arrabbia. Questo è l’unico motivo per essere nervosi. Guardando le stelle non si può che dire forza per un periodo di forza e che porta a un recupero generale. Gemelli: si devono mettere a posto i conti del 2019, si può pareggiare un conto e magari tornare a galla. Ci sono dei conti in sospeso e magari portare avanti una causa. Se si ritiene di avere ragione e ci sono situazioni non chiare si può contattare un avvocato per andare avanti. Bisogna lottare per andare avanti.

Previsioni Oroscopo Paolo Fox: Cancro, Leone, Vergine

Ora per le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quanto detto per Cancro, Leone e Vergine. Cancro: alcuni segni sono sotto pressione per diversi mesi, il segno deve lottare con l’opposizione di Saturno che quest’anno sarà più blanda rispetto agli anni passati e sparirà alla fine del 2020. Alcuni soluzioni sono dietro l’angolo. Leone: che si senta stanco questo segno è raro, anzi si da energia agli altri. In questa giornata ci sarà la sensazione di non farcela o di sentirsi più agitati del solito. Attenzione ovviamente a non mettersi contro qualcuno e se oggi si sente di non avere certezze non si deve rischiare, perché si potrebbero dire cose compromettenti. Si deve fare attenzione anche alla forma fisica. Vergine: pare che tra oggi e domani ci possa essere una scelta o rivederne altre fatte in passato. Si deve ottimizzare tutto quello che si fa e tra febbraio e aprile ci sarà un grande cielo che porterà una riconferma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA