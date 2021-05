Paolo Fox, Oroscopo oggi 7 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 7 maggio 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, la Luna nel segno sembra regalare una giornataall’insegna del buon umore e della disponibilità. Dopo anni ricchi di privazioni e problematiche difficili da risolvere, infatti, ora sembra possibile risollevarsi. Giornate positive per tutto ciò che riguarda le relazioni.

Siete nati sotto il segno del Leone? Questo fine settimana permetterà di ritrovare il favore di una Venere capace di far dimenticare le problematiche amorose vissute di recente, almeno in parte. Attenzione a non lasciarsi trascinare dall’orgoglio: per riuscire a riscoprire le emozioni regalate da una relazione sarà necessario riavvicinarsi mettendo da parte invidie e gelosie.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, alcune problematiche di natura burocratica potrebbero creare qualche preoccupazione che potrebbe riflettersi negativamente tanto sul lavoro quanto in amore.

