Paolo Fox, oroscopo oggi 7 marzo 2020/ Toro in stallo; Leone e Acquario flop (I Fatti Vostri)

Paolo Fox, oroscopo oggi 7 marzo 2020: segni in fase di stallo

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a I Fatti Vostri, ecco i segni che sono da considerarsi in fase di stallo. Toro: tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. La Luna è un pochino dissonante tra oggi e domani. E’ un oroscopo un po’ particolare. Tuttavia questo mese di marzo apre le porte a grandi scelte se la persona che si ama ci sta. Qualche ritardo è possibile. Scorpione: quattro stelle in amore e fortuna, tre per il lavoro. Il rischio è quello di incupirsi un pochino. Il segno è governato da Marte e a volte dimostra un coraggio, nascondendo le proprie esitazioni. Non si è tranquilli anche se i cielo non è più quello bruttissimo visto a dicembre. E’ normale avere dei dubbi. Capricorno: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Si è delle rocce vere e proprie. Si deve dunque rispondere alle richieste degli altri. ora però si può rispondere solo ad alcune persone. Si è comprensivi, ma si sceglie sempre.

Leone, Acquario e Pesci segni flop

Infine ecco i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Leone: tre stelle in amore e lavoro, quattro per la fortuna. Il cielo è un po’ impegnativo per la famiglia. Quando non si ha energia si rischia di essere più stanchi al fianco delle persone che sono care. Se si aggiunge il fatto che nel weekend c’è una Luna strana oggi anche il segno avrà da ridire. Acquario: tre stelle in amore, lavoro e fortuna. C’è qualche preoccupazione. Si è alle porte del 22 marzo quando ci sarà da fare qualche compromesso. Si è sotto pressione e come una pentola si deve aspettare la valvola che scatterà a fine mese. Le condizioni non sono immaginabili, magari si sa che arrivi quella situazione lì ma non si identifica e si rimane sorpresi. Pesci: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna. Questi giorni invitano ad essere comprensivi con gli altri e a vivere le relazioni in maniera più completa. Non si può escludere dei confronti di coscienza con la realtà.

