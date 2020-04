Paolo Fox, oroscopo oggi 8 aprile 2020/ Scorpione, Pesci, Sagittario e Toro

Paolo Fox, oroscopo oggi 8 aprile 2020: Scorpione e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare per oggi, 8 aprile 2020, i segni di Scorpione e Pesci. Scorpione: tra oggi e domani carica in più con la Luna che entra nel segno. Cielo importante per i rapporti interpersonali, per i rapporti che diventano effervescenti. Saturno dissonante porta a delle questioni da superare. Al di fuori dei problemi sociali si deve fare chiarezza in amore e famiglia. Pesci: l’inizio di questa settimana è stato un po’ pesante. Tra domenica e lunedì ci sono state delle baruffe, ma ora si riparte forse da un certo senso di frustrazione e tensione che riguarda amore e famiglia. Giovedì e venerdì saranno giornate utile per chiarire.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario e Toro

Ecco quanto raccontato per Sagittario e Toro per l‘oroscopo di Paolo Fox. Sagittario: è come un cavallo selvaggio che non vuole conoscere limiti. Questo periodo porta alla voglia di uscire da certi confini limitati. L’isolamento si vive con grande fatica. Se accanto c’è una persona che prima si vedeva poco e ora di più si deve augurare che è quella giusta perché c’è Venere contraria. Toro: il segno deve costruire qualcosa di importante, è una missione. Non solo si vogliono i partner giusti al fianco, ma si vogliono fare cose giuste. Chi ha dovuto bloccare una situazione dovuta all’amore dovrà contare sui mesi estivi. Saturno ha iniziato un transito rallentato. Si è dovuto combattere con qualche problema personale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA