Paolo Fox, oroscopo oggi 8 febbraio 2020 I Fatti Vostri/ Ariete e Gemelli al top

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 febbraio 2020: segni al top

Diamo uno sguardo ai segni al top per la giornata di oggi, sabato 8 febbraio 2020, grazie all’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Ariete: cinque stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. Non torna in due giorni tutto quello che si è perso, ma magari per incontrare una persona che non si era più vista e per mollare un po’ la corda a lavoro. C’è comunque qualcosa da rivedere. Gemelli: quattro stelle per lavoro e fortuna, cinque per l’amore. Alcuni fanno un contratto o una previsione in vista di aprile. Ci sono dei progetti di cui si può parlare per vederli volare molto presto, ad aprile. C’è la partenza, ma bisogna capire da dove si parte per arrivare all’obiettivo. Leone: cinque stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. Ci si vuole riscattare in amore e avere maggiori conferme sotto questo punto di vista. Lavoro e soldi rimangono in una situazione offuscata, non ci sono notizie e grandi novità, anzi da aprile si cambia strada.

Paolo Fox, oroscopo: scopri i segni in crisi

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 8 febbraio. Toro: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. E’ un momento per il quale dal punto di vista degli immobili bisogna fare una riflessione. Cancro: tre stelle per amore e lavoro, quattro per la fortuna. Bisogna prendere distanze da chi fa arrabbiare. Bilancia: tre stelle in amore, quattro per lavoro e fortuna. Se adesso si capisce che il partner infastidisce un po’ si deve cercare di essere cauti. Acquario: tre stelle per lavoro e fortuna, quattro per l’amore. Oggi e domani stop alle emozioni negative, si deve recuperare un po’ di forma fisica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA