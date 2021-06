Paolo Fox, oroscopo oggi 8 giugno 2021/ Amore, lavoro e salute per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 8 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: siete molto attivi e molto dinamici, poi Mercurio e il Sole nel segno rivelano che ci sono alcune intuizioni da sfruttare. Questa settimana avremo Sole e Luna nel segno dei Gemelli, nelle giornate del 9 e 10 Giugno, con un novilunio importante che darà una mano a Saturno a rilevare qualcosa di importante nella tua vita: arriverà una soluzione, se devi trovare il bandolo della matassa, magari in una situazione di lavoro che si è ingarbugliata, oppure si può cominciare a parlare di contratti, di cose che devi mettere a posto.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox Venere e Marte contrari, spingono molti Bilancia ad essere intolleranti e a non dare spazio a progetti nuovi oppure c’è sempre qualcuno che vuole rovinarti la festa. L’Acquario in questo momento è un pochino preoccupato, però mercoledì e giovedì saranno giornate interessanti. Chissà quanti vogliono vivere in modo più sereno il proprio futuro: se non sei del tutto appagato da quello che fai, cerca di rispolverare un hobby o qualcosa che facevi nel passato che hai abbandonato, perché questo è un buon periodo per cercare delle scappatoie per poter vivere meglio.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà ai Gemelli : questa situazione è anche favorevole per l’amore, con Sole e Luna come detto nel segno e come sottolineato da tenere d’occhio le giornate del 9 e 10 Giugno, in cui ci sarà anche l’influsso positivo di Saturno. Bilancia sottoposta a stress ma anche in una fase di liberazione che sarà inaugurata da Marte, positivo da venerdì. È certo che stai facendo tutto in maniera agitata e questo può comportare un ulteriore stress in amore. Ch deve fare troppe cose contemporaneamente, genera confusione. Gli Acquario stanno cambiando pelle, stanno cercando di cambiare vita, questo sarebbe più facile se avessi la persona giusta affianco a te: la stai cercando e se l’hai trovata in questi giorni desideri essere complice di questa persona.

