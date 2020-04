Paolo Fox, oroscopo oggi 9 aprile 2020/ Bilancia, Sagittario, Vergine e Pesci

Paolo Fox, oroscopo oggi 9 aprile 2020: Bilancia e Sagittario

Andiamo a vedere quanto raccontato per Bilancia e Sagittario nell’oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia deve stare attenta ai soldi, più spese nelle prossime 48 ore, periodo pesante per tutti, si è in ogni caso iniziato male l’anno. Di fronte ad un progetto proposto si è detto né si né no. Con Saturno buono si iniziano a intravedere sbocchi e cambiamenti che durante l’estate saranno importanti. Il Sagittario meglio contare fino a 10 prima di parlare, non è un oroscopo pesante ma a livello sentimentale c’è un qualcosa che non va o va rivisto. Non si devono buttare all’aria situazioni che sono state un po’ di riferimento per la vita. Quello che si da qui a fine luglio può essere non sbagliato ma frettoloso. La fretta è cattiva consigliera.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine e Pesci

Ecco quanto raccontato per Vergine e Pesci durante l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Vergine che ha una Luna favorevole è importante, ora poi è il periodo buono per guardarsi attorno. Maggio resta un mese importante. Periodo di fermo tanti si sono bloccati ma tanti trovano idee. Tra queste c’è il segno. Un’idea potrà essere sfruttata contro i blocchi. Dubbi sui sentimenti. C’è troppo tempo da dedicare a tutto il resto. I Pesci devono mantenere sotto controllo l’emotività e quando si è in difficoltà non si sa a chi chiedere. Al segno piace il mistero, doppia prudenza nei rapporto con Scorpione e Vergine. I Gemelli ultimamente potrebbero aver causato problemi. Si sta maturando e non si vogliono più vivere amori sottomessi. Si vuole essere anche protagonisti.



