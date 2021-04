Paolo Fox, Oroscopo oggi 9 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Per quanto riguarda i segni di Fuoco ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Tutto quello che c’è da sapere per i nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per quanto comunicato dall’astrologo su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 9 aprile 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’ Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, nel corso di questo fine settimana potrebbe prendere piede un cambiamento decisivo che aiuterà a modificare alcune situazioni in vista del futuro. Dopo degli anni pesanti e impegnativi, ora finalmente sembra possibile contare su delle nuove opportunità, recuperando alle difficoltà vissute nel corso degli ultimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario

Siete nati sotto il segno del Leone? I fastidi nati nel corso degli ultimi mesi potrebbero aver portato qualcuno a sentirsi messo da parte, ma questo fine settimana potrebbe aiutare a ritrovare la voglia necessaria a rimettersi in gioco. Buone opportunità anche per l’amore: i sentimenti potrebbero presto tornare protagonisti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo Paolo Fox e le previsioni per il Sagittario

Per quanto riguarda il Sagittario: dopo le difficoltà vissute nel corso dell’ultimo mese si potrebbe ancora registrare un po’ di stanchezza, per questo sarebbe bene cercare di non sovraccaricarsi troppo. La giornata di oggi potrebbe veder nascere qualche disagio in amore, ma già nel fine settimana si potrà contare su un buon recupero favorito da una Venere molto positiva.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 8 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia, Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA