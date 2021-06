Paolo Fox, oroscopo oggi 9 giugno 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 9 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: quando si è curiosi significa che si stanno vivendo al meglio le proprie sensazioni. Forse c’è anche la voglia di sapere come andrà a finire una storia, in questo momento c’è una grande emozione da sfruttare con Marte favorevole da venerdì. Quindi ogni discussione, ogni complicazione andrà risolta nel miglior modo possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox è il momento di reagire, la parte centrale della settimana può regalare emozioni. Se però c’è stata una crisi d’amore sarà importante mantenere calma e sangue freddo, soprattutto nel prossimo fine settimana perché potrebbe esserci qualcosa da dire. Se si rimprovera il partner perché non ha fatto sentire il suo supporto o ha trasmesso sensazioni non proprio piacevoli bisognerà cercare di recuperare questo legame. Attenzione alle parole soprattutto con Ariete e Capricorno. L’Acquario Dopo un periodo un po’ pesante mercoledì e giovedì si ha una buona grinta. Nelle relazioni con gli altri ci vuole un po’ di pazienza. Mercurio è in buon aspetto, da venerdì bisogna fare attenzione all’amore perché questo è un periodo in cui non lo si cerca in senso assoluto ma si cerca piuttosto la complicità di una persona che ha in mente le nostre stesse cose o che quantomeno aiuti a realizzarle. Insomma più un complice che un amante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci tutto su Amore e Lavoro

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà ai Gemelli : con Sole e Luna nel segno assieme a Mercurio i nati sotto questo segno di sicuro non mancano d’inventiva né di buone idee e di curiosità. Gli Acquario in ambito lavorativo si fatica un po’ con degli alti e bassi, dal punto di vista delle emozioni c’è bisogno di fare un passo avanti per cercare di recuperare qualcosa che è stato perso negli ultimi giorni, forse un po’ di fiducia.

LEGGI ANCHE:

Paolo Fox, oroscopo oggi 8 giugno 2021/ Amore, lavoro e salute per Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA