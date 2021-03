Paolo Fox, Oroscopo oggi 9 marzo 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Torniamo ad occuparci dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle, l’astrologo più celebre d’Italia, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, martedì 9 marzo 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo con le previsioni per il segno del Toro. Dopo una settimana ricca di tensioni, questo martedì potrebbe presentarsi un po’ sottotono. Una situazione lavorativa precaria e instabile potrebbe creare qualche preoccupazione, ma l’arrivo dell’estate aiuterà a definire meglio alcune questioni. Buone occasioni per quanto riguarda l’amore grazie ad una Venere in buon aspetto.

Veniamo quindi al segno della Vergine. La presenza di una Venere opposta potrebbe portare qualcuno a mettere in secondo piano le questioni sentimentali in favore degli aspetti strettamente pratici. Questo atteggiamento potrebbe creare qualche tensione sul piano relazionale, ma l’aspetto lavorativo ne risulterà avvantaggiato.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni di Terra andando a vedere quali novità aspettano il segno del Capricorno. Nonostante una Luna dissonante, queste giornate sembrano regalare una buona energia da spendere per recuperare alle distanze che potrebbero essere nate all’interno di un rapporto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA