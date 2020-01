Paolo Fox, oroscopo oggi lunedì 6 gennaio/ Bilancia, Pesci, Scorpione, Acquario e…

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 gennaio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox per l’Epifania ci porta ad analizzare da vicino Bilancia, Scorpione e Sagittario. La Bilancia soffre stress emotivo, si è stati preoccupati per una persona nella famiglia. Si vorrebbe che tutto restasse in equilibrio ma tutto va da una parte o da un’altra. Lo Scorpione deve risolvere qualche problema a fine dicembre. Tra il 28 e il 31 si è sofferto anche a livello fisico. C’è chi è stato male. Attorno a Capodanno la Luna era abbastanza insidiosa e infatti a tanti si è consigliato di stare in casa. La giornata di oggi è tranquilla. Il Sagittario è un caso a parte, l’età non ha grande importanza. Si tratta di un mero dettaglio anagrafico. L’esperienza la si misura in viaggi ed emozioni. Questo è un anno che dà gioventù e se si è ancora giovani le occasioni si moltiplicano ancora di più. Quello che non piace ora è difficile da accettare. Fino a mercoledì sbuffate.

Oroscopo Paolo Fox Epifania: Capricorno cielo molto importante

Ora andiamo a studiare da vicino Capricorno, Acquario e Pesci per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Capricorno può farsi sentire, il cielo sarà grande per tutta la settimana. Questo momento è bello per riconfermare le intese. Si è speciali. Si vogliono raggiungere alti livelli ma si deve faticare per mantenerli. Si alternano pensieri positivi e negativi. L’Acquario si trova in una condizione di agitazione. Saturno è nel segno dal mese di maggio. Se c’è qualcuno che demolisce tutto ciò che pensate è normale che reagiate male. I Pesci hanno stelle che portano a guardare tutto con grande interesse. Sicuramente la natura è un po’ malinconica e romantica.

