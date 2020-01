Paolo Fox, oroscopo oggi martedì 21 gennaio/ Amore e lavoro: Cancro, Toro, Bilancia, Ariete e Vergine

Oroscopo: analisi delle previsioni di oggi 21 gennaio 2020 di Paolo Fox

Diamo uno sguardo ai segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox. La Luna è favorevole per il segno dell’Ariete che può trovarsi di fronte a una grande forza in grado di far credere in un domani migliore di oggi. Stelle interessanti anche per il Toro che si trova in una condizione favorevole nonostante la giornata sia ancora piuttosto confusa. Venere favorevole per il Cancro che sebbene abbia ancora delle titubanze sul lavoro può crescere sotto diversi punti di vista. Grandi novità per la Vergine che si trova a vivere una giornata movimentata e con molte cose da fare. Alcune questioni però andrebbero chiuse al più presto affinché non diventino problemi in grado di ripresentarsi in futuro.

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sul campo del lavoro, analizzandolo da vicino. Il Cancro deve al momento mettere da parte le questioni professionali visto che vive un momento in cui sta un po’ stentando. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità e dedicarsi all’amore con Venere favorevole. Saturno e Giove in opposizione però si sentono. La Bilancia vive un periodo di tensione, ma grazie alla sua diplomazia è in grado di andare avanti e sa come voltare pagina. Forse è il caso di gestire le emozioni con maggiore equilibrio. Lo Scorpione vive un po’ di pressione e rischia di vedersi tutto complicato a breve giro di posta. Attenzione a quelle situazioni che possono complicare l’oggi e il domani.

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore. Il segno maggiormente favorito è il Cancro che ha Venere nel segno e che quindi è pronto a provare amore dentro al cuore. Attenzione alla classifica di ieri dove il segno è nettamente primo, nonostante la sfera del lavoro subisca dei rallentamenti. Questo fa capire che forse è il caso di trovare una soluzione a momenti che creano pressione, ma anche che ci si deve dedicare all’amore e questo potrebbe appianare qualsiasi disturbo. Sono stelle decisive per il Toro che potrebbe trovarsi a vivere una giornata confusa e nervosa, ma con l’appoggio della persona amata. Si deve capire come giostrare in questo periodo al fine di arrivare ai risultati che ci si è posti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA