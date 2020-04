Paolo Fox, oroscopo oggi mercoledì 8 aprile 2020/ Ariete e Leone segni flop

Paolo Fox, oroscopo oggi 8 aprile 2020: i segni flop

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco i segni flop della giornata. Ariete: la Luna opposta ha creato dei dubbi nella vita personale e quindi si continua ad isolarsi. Dalla fine del mese di marzo qualcosa si sta piano piano sbloccando, da sabato la situazione migliorerà ancora. Si potrebbero iniziare presto nuovi e interessanti progetti. Leone: si devono curare gli affari con attenzione, con la possibilità di investire soldi ma necessità di farlo con attenzione. Ci sono delle conferme per quanto riguarda l’amore. Sagittario: si è molto selvaggi e non si vuole avere limiti in questo momento come capita molto spesso al segno quando si sente in un angolo. Alcune persone tengono testa al segno, con molte ripercussioni dell’amore che potrebbero portare a delle svolte importanti.

Segno in fase di stallo oroscopo Paolo Fox

Andiamo ora a vedere i segni in stallo per la giornata seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Vergine: in amore non si è disponibili in questo momento come capitato in passato. Questo non vuol dire che tutte le relazioni d’amore sono destinate a finire. Va però detto che l’aspetto sentimentale viene messo in secondo piano. Con la Luna in questione ci vuole un po’ di pazienza. Bilancia: ci sono buone inspirazioni in questo momento. Sarà importante sviluppare l’estro creativo, c’è forza di reazione in questo momento. Si porta avanti un’idea e questo non porta a sbagliare di certo. Acquario: da tempo si vuole fare qualcosa di importante anche se la situazione attuale non lo permette. Gli eventi di questo momento così difficile hanno portato a riscoprire il senso della vita.



