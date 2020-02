Paolo Fox, oroscopo San Valentino 2020/ Gemelli ogni lasciata è persa, Pesci caos (La Vita in Diretta)

San Valentino, oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Toro

In vista di San Valentino l’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a La Vita in diretta. Gemelli: ogni lasciata è persa. Venere sarà nel segno per molto tempo, addirittura da aprile all’inizio d’agosto. L’augurio è quello di vivere un grande rinnovamento dopo aver avuto Giove in opposizione per lungo tempo. Nel 2019 il segno era quasi fermo. Sarebbe bello festeggiare il 2020 con un grande bacio e un recupero professionale. Toro: il segno è molto testardo, dove si lascia li si ritrova perché sono stabili e legati alla famiglia. Giove e Saturno in buon aspetto porta a un 2020 importante. Si parte da marzo con una grande crescita per farsi valere.

Pesci e Bilancia San Valentino: l’oroscopo Paolo Fox

Andiamo a vedere Pesci e Bilancia per l’oroscopo di Paolo Fox per San Valentino. Pesci: il segno è esperto in caos sentimentale. C’è una confusione incredibile, si è problematici. Quando non c’è un amore lo si desidera, quando invece c’è non è quello giusto. Sarà un 2020 importante, molto per il lavoro. Come il Sagittario si deve ritrovare un certo equilibrio sentimentale. E’ un San Valentino di riflessione ma che avranno risposta dopo l’estate. Bilancia: il segno è in pensiero e nelle prossime due settimane può vivere delle difficoltà nei rapporti con gli altri. Non si parla d’amore ma di lavoro, questa pesantezza può portare a delle difficoltà anche nelle relazioni. Da aprile a luglio c’è una bella Venere e potrebbe arrivare una notizia da una convivenza a un matrimonio fino a un figlio in base a dove si è arrivati.

