Paolo Fox, oroscopo San Valentino 2020/ Leone, Sagittario, Acquario, Capricorno (La Vita in Diretta)

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox per San Valentino andiamo a vedere quanto detto per Leone e Acquario. Leone: il segno è molto favorito con un cielo bello per i sentimenti. Il segno è leale e dice quello che sente sempre. Si è molto solari. C’è bisogno di una certa attenzione, piace essere considerati. Non ci si deve presentare davanti a un Leone con un regalo riciclato. Piace essere considerati, se si fa qualcosa di bello vuol dire che il segno ama davvero. Segno favorito anche a metà anno. Acquario: il segno ama la libertà. Si è particolari perché a parole parla appunto di libertà, ma nei fatti desidera la coppia. Si deve prendere una decisione: o una cosa o l’altra. Non si deve rinunciare alle buone stelle che aiutano a fare delle scelte importanti. Saturno entrerà in Acquario, è il grillo parlante che dà la scossa. Nonostante si fugga dalle convivenze e matrimoni ora si può prendere una scelta.

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta a Sagittario e Capricorno, andiamo a vedere cosa detto per San Valentino. Sagittario: si deve pensare bene a cosa fare, Venere però sarà in conflitto per diversi mesi e quindi diverse cose potrebbero slittare. Se un rapporto è in crisi si deve stare attenti, Probabile che si debba mettere in riga qualcuno in un momento non negativo. Capricorno: segno molto tecnico e professionale, si impegna dal punto di vista dell’amore. Anno importante con Giove e Saturno nel segno, si può mettere una pietra miliare sul percorso dell’esistenza. Una tappa può riguardare la vita sentimentale. Non si decide su due piedi un amore, c’è bisogno di riflettere. Se si è chiusa una storia non ci si deve chiudere a riccio, a volte si è diffidenti dopo una delusione.

