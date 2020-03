Paolo Fox, oroscopo settimana 2-8 marzo/ Classifica: Gemelli e Ariete flop, Cancro e Leone in calo

Paolo Fox, oroscopo settimana 2-8 marzo: la classifica. I segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare la classifica per questa settimana, partendo dalle ultime tre posizioni, dalla 12 alla 10. Sagittario: situazione che affligge un pochino i nati sotto questo segno zodiacale. Dal punto di vista delle relazioni, nel corso di questi giorni, si stanno vivendo delle tensioni. Il segno, che si rapporta molto con gli altri, può vivere anche qualche emozione negativa. Sarà una settimana che parte con una Luna un po’ strana. Se si devono pensare a persone che sono attorno o a situazioni poco chiare tutto questo rende affaticati. Gemelli: è un periodo che porta a rinnovare tutti. Molti si vorrebbero mettere in un contesto nuovo. Sembra che la fine dell’anno sia lontana, ma lì si potrebbe vivere un momento molto interessante sotto diversi punti di vista con un 2021 in agenda che potrebbe regalare molte situazioni interessanti. Ariete: la fine di marzo e aprile saranno importanti. Ci sono tante innovazioni in questo periodo. Chi aspetta una conferma potrà averla nel prossimo mese. Se si pretende tutto e subito è difficile avere risposte immediate. Si deve dare spazio all’amore.

I segni in calo dell’oroscopo: Bilancia, Cancro, Leone

La classifica della settimana dell’oroscopo di Paolo Fox ora ci racconta le posizioni dalla 9 alla 7. Bilancia: ci si sveglia al mattino con tanta voglia di fare, ma poi non si riesce a fare tutto. Ci sono degli ostacolini da superare, bisogna però non credere ma verificare. Si devono fare i conti con la personalità del segno stesso. Saturno presto potrebbe regalare delle ottime cose, ma solo a sprazzi. L’amore? Potrebbe esserci qualcosa di nuovo. Cancro: queste opposizioni diventano quadrature. Cosa è accaduto negli ultimi tempi? Si è un po’ contrastati, si borbotta se si chiede qualcosa e non si accetta subito. In certe giornate la Luna può essere storta. Si è dolcemente complicati, belli per questa mutevolezza. Non c’è più la tensione di febbraio. Chi ha incontrato una persona da poco deve capire cosa fare, ma si va avanti piano piano. C’è un bell’oroscopo anche per quanto riguarda l’estate. Leone: dipende tutto da quello che si fa ovviamente per dove andare a parare. Saturno in opposizione può portare a dei cambiamenti. Quello che si sta vivendo sembra che comporti sempre una percentuale di stress.

