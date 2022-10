Paolo Fox, oroscopo settimana 24-30 ottobre I Fatti Vostri/ Classifica: da Toro a…

Come ogni mattina, anche oggi lunedì 24 ottobre 2022, andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, direttamente da I Fatti Vostri. I nati sotto il segno del Toro vivranno sette giorni un po’ complicati: “Partiamo dal Toro, se avete lasciato qualche conto in sospeso negli ultimi mesi si ripresenterà, magari una questione di lavoro… ognuno ha i suoi scheletri nell’armadio, può darsi si riaffacci qualche piccola tensione. Lasciate perdere provocazioni soprattutto mercoledì, quando ci sarà il massimo dell’opposizione. Può darsi anche che vi addormenterete tardi o vi sveglierete di notte, un po’ di agitazione. 11esimo posto per i Gemelli. Dopo una prima parte di ottobre importante adesso si vive su ciò che è stato fatto prima. Quando potete dare qualcosa agli altri siete ben felici ma a metà settimana potreste vivere qualche ritardo soprattutto se avrete degli impegni”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 ottobre 2022/ Gemelli, Capricorno, Sagittario e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX, SETTIMANA 24-30 OTTOBRE

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana 24-30 ottobre prosegue con il segno dei Leone: “Decimo posto per il Leone. Dal 16/18 di questo mese le cose sono cambiate, ora siete un po’ imbarazzato, nervoso, anche in amore potreste ricevere la corte di una persona che non vi importa. Se attorno a voi vi sono persone appiccicose desidererete essere liberi. Nono posto per il Sagittario. Non vi siete sentiti in forma in questa settimana, qualche acciacchetto, qualche piccolo disagio, ma la seconda parte di novembre sarà molto interessante. Anche se in questi giorni vi sarà qualche problema recupererete. Ottavo posto per l’Acquario, siamo un po’ sotto pressione. Ci si risveglia al mattino un po’ presto, le famose dimenticanze dell’Acquario: chi sta con un Acquario in questi giorni prima di uscire di casa deve ricordargli le chiavi di casa, portafoglio… qualche tensione c’è, con le difficoltà in amore state un po’ attenti”.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 ottobre 2022/ Toro, Acquario, Leone e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX, SETTIMANA 24-30 OTTOBRE I FATTI VOSTRI: DA BILANCIA A CANCRO

Continuiamo a snocciolare l’oroscopo di Paolo Fox della settimana 24-30 ottobre de i Fatti Vostri. Spazio ai nati sotto il segno dei Bilancia: “Settimo posto. In questo momento vi sentite un po’ sopraffatti da una persona, un gruppo, un ambiente, vi impongono di fare cose che non volete. Cercate sempre sicurezze ma quando avete il lavoro fisso e l’amore importante vi rompete le scatole e volete cambiare. Sesto posto per i Capricorno, tosti e forti, momento importante per voi, iniziate un processo che in primavera vi vedrà protagonisti assoluti. Settimana importante per concludere qualcosa di buono. Quinto posto per l’Ariete, potrete fare grandi cose ma dovrete affrontare un po’ di polemiche, se poi vi sono difficoltà non vi lamentate”.

Oroscopo oggi Lunedi 24 Ottobre 2022: Bilancia, Sagittario e Scorpione

Chiudiamo con gli ultimi segni dell’oroscopo di Paolo Fox 24-30 ottobre, quelli più fortunati: “Quarto posto per la Vergine, siete stati un po’ agitati, siete passati dalla fase di nervosismo a quella del che mi frega, andate avanti alla giornata e vi fate scivolare cose addosso. Terzo posto per i Pesci, emozioni per tutti voi, fase di indecisione sta per essere superata, Scorpione, vi siete innamorati? Volete vivere emozioni sincere, non tirate troppo la corda. Primo posto per il segno del Cancro, era tanto che non succedeva. Perchè vi ho messi giù, anche se voi vi siete preparati non siete stati premiati e questo vi ha un po’ infastidito, adesso invece arrivano i premi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA