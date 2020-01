Paolo Fox, Oroscopo settimanale 14-19 gennaio/ Il podio: Pesci, Capricorno e Toro al top!

Classifica oroscopo Paolo Fox 14-19 gennaio: posizioni dalla sei alla quattro

Ora è il momento per la classifica dell‘oroscopo di Paolo Fox di andare ad analizzare i segni dalla sesta alla quarta posizione. Acquario: pare che sia passata, come si dice, la nottata. Ieri c’era una Luna in opposizione, molto stancante anche se fruttuosa. Si deve arrivare a maggio con grande saggezza e cautela. C’è un impeto uraniano quando si vuole fare altro, ma bisognerebbe essere molto saggi. Si devono cercare consigli in chi è più posato nelle decisioni. Cancro: si vivono dei momenti in cui si ha rabbia verso il mondo e in altri si è dolci. Da venerdì inizia la fase di dolcezza. Non si è mai tranquilli e banali. Un Cancro si può amare o detestare, ma si arriverà a capire che ha sempre delle qualità una persona sempre speciale. Bilancia: questo è un oroscopo interessante, bel cielo giovedì e venerdì. C’è un Mercurio molto interessante dalla seconda parte del mese con sfide vinte. Momento interessante per prepararsi a un bel periodo. Gennaio e febbraio saranno rallentati nelle acquisizioni. Si è sicuri di ciò che si ha, ma se ci si aspetta un rinnovo di contratto o un sì si dovrà aspettare ancora un pochino.

Oroscopo 14-19 gennaio: ecco il podio della classifica settimanale

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare il podio della classifica con le posizioni dalla tre alla uno. Pesci: come si può non affascinare con Venere nel segno? C’è qualcosa che non va evidentemente. Non si deve fare sì che questo transito planetario di una splendida Venere passi inosservato per reticenze, prevenzioni o preclusioni. Spesso c’è un ideale d’amore che non corrisponde alla realtà. A volte capita perché non capita la persona giusta, ma a volte perché si ha un ideale troppo alto e forse si ha anche paura di amare. Capricorno: questo è un anno che inizia a profumare di successo. Martedì, mercoledì, sabato e domenica sono giornate importanti. E’ un anno rivoluzionario. Chi lavora da anni può avere un premio rispetto a quello che ha fatto. Chi inizia adesso potrà essere confermato. E’ un bel cielo per essere un pochino più positivi. Toro: martedì e mercoledì la Luna sarà positivo, Mercurio favorevole, Giove e Saturno positivi e Urano nel segno può indicare che arriveranno ottime risposte da questa settimana. Si deve agire martedì o mercoledì quando ci sarà un ottimo cielo. Per le relazioni è un periodo interessante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA