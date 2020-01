Paolo Fox, Oroscopo settimanale 14-19 gennaio/ Scorpione e Vergine flop!

Classifica oroscopo Paolo Fox 14-19 gennaio: i tre segni in crisi!

Per la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri andiamo a leggere le posizioni più basse, quelle dei segni flop dal dodicesimo al decimo. Scorpione: il segno è sottotono. Si torna alla fine di dicembre, probabile che si parta con una Luna dissonante e quindi affaticati e nervosi. Pare che le cose non quadrino e ci sia sempre qualcosa da rivedere. La settimana invita a prendersi cura del fisico. Si predica bene, ma si razzola male. Si dice agli altri di coprirsi e fare attenzione, ma poi quando ci sono sfide ci si butta a capofitto. Si rischia troppo. Venere in aspetto buono aiuterà. Gemelli: si devono evitare discussioni martedì e mercoledì. Se per caso da stasera si è ombrosi e domani il partner o qualcuno di caro mette sotto pressione si deve ricordare di essere tranquilli. Da giovedì ci sarà un bel recupero, si tratta di superare questa prima parte della settimana incolumi. Vergine: in questi giorni riuscire ad essere diplomatici è veramente difficile anche se il segno è bravo a farlo. Sul lavoro si è protetti e possono arrivare conferme, con febbraio che sarà un mese di vittorie, è l’amore che lascia un pochino a desiderare.

Oroscopo 14-19 gennaio: ecco i segni in difficoltà della settimana

Saliamo leggermente nella classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con le posizioni dalla nove alla sette. Leone: se per la Vergine e il Capricorno la misura del successo arriva dall’approvazione degli altri per il Leone è la vittoria sull’altro invece a dare la soddisfazione che si cerca. Sconfiggere il nemico che spesso non è nemmeno reale. Si rischia di perdere tempo con la voglia di cambiare le persone senza riuscirci. Ariete: l’anno non è iniziato in maniera eccezionale. Se si chiede quando si sbloccherà una causa e quando si arriverà a quello che si vuole il pensiero è quello di aspettare aprile, prima non ci saranno notizie. Si devono smaltire gli arretrati e sperare nel futuro. Proprio in primavera ci saranno le conferme che ora mancano. Il discorso non va a genio, una cosa legata all’astrologia, ma se ci sono stati dei rallentamenti bisogna stare al gioco. Sagittario: arrivano belle soddisfazioni, magari nelle ultime ore grazie a una bella Luna. C’è una situazione lavorativa importante. Se c’è un ascendente di fuoco si potrebbe guadagnare qualcosa di più in questo mese. Venere che inizia un transito particolare porta lontano dai primi posti.

