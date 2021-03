Paolo Fox, oroscopo settimanale 15-22 marzo 2021/ Classifica, segni flop: Bilancia…

Non sarà una settimana facilissima quella che va dal 15 al 22 marzo per Toro, Gemelli, Leone, Vergine. Bilancia e Sagittario. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox pubblicate sul settimanale Di Più tv, i sei segni zodicali su citati dovranno agire con molta prudenza durante i prossimi sette giorni. Cosa accadrà, dunque, nella sfera sentimentale e professionali dei signi che vivranno una settimana sotto tono? Andiamo a scoprire cosa prevedono le stelle di Paolo Fox che invita a verificare a non credere a priori.

Oroscopo Paolo Fox: che settimana sarà Toro, Gemelli e Leone

I nati sotto il segno del toro dovranno affrontare ancora una settimana non al massimo della positività. Solo dalla settimana prossima arriveranno giornate proponse per l’amore. Chi è stato tradito farà ancora fatica a fidarsi nuovamente degli altri, ma la primavera si avvicina ed è il periodo giusto per trovare l’amore. Sul lavoro, da rivalutare gli accordi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox ci sarà qualche problema in amore per i gemelli che vivranno giorni difficili. Sul lavoro, comincerà a muoversi qualcosa d’interessante ma le risposte che state aspettando arriveranno solo alla fine del mese. Periodo complicato in amore per il leone che non trova nessuna persona che sappia conquistare davvero le sue attenzioni. Periodo di rallentamento anche sul lavoro. La fine di marzo regalerà un po’ di serenità ai nati sotto questo segno.

Oroscopo Paolo Fox; giorni difficili per Vergine, Bilancia e Sagittario

La Vergine affronterà dei giorni particolari in amore. I nati sotto questo segno sembrano avere altre priorità nella propria vita. Troppo presa dal lavoro, la vergine sembra aver messo in secondo piano i sentimenti. Sul lavoro, dopo tanto impegno, i risultati ci sono, ma domina la stanchezza e non è da escludere la presenza di problemi da risolvere. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per la bilancia è l’inizio di una settimana che porterà delle risposte positive sia in amore che nel lavoro dalla fine di marzo. Per i sentimenti sta per arrivare il momento della rivincita mentre nel lavoro la fine di marzo dovrebbe portare delle belle risposte. Periodo difficile per il sagittario in amore a causa di storie del passato. Cercate di evitare le polemiche perchè il fine settimana potrebbe portare nervosismo.

