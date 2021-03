Paolo Fox, oroscopo settimanale 15-22 marzo 2021/ Classifica, segni top: cancro…

Settimana top per Ariete, Cancro, Scorpione, Capricorno, Acquario e Pesci quella che va dal 15 al 22 marzo secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox pubblicate dal settimanale DiPiù Tv. Le stelle promettono giornate serene, tranquille e promettenti per concretizzare progetti lavorativi, ma anche per dare una svolta alla vita sentimentale. Come sarà nei dettagli, dunque, la settimana che sta per cominciare per i segni su citati? Andiamo a scoprire tutte le previsioni delle stelle che Paolo Fox invita a verificare giorno per giorno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Oroscopo Paolo Fox: che settimana sarà per Ariete, Cancro e Scorpione

Settimana buona per l’Ariete per il quale arrivano ottime notizie per l’amore. Tutto dipenderà da te: sta attendo a non lasciare andare emozioni e belle occasioni e cerca di capire se sei pronto a tuffarti in nuove storie d’amore. Secondo l’oroscopo Paolo Fox sul lavoro, nonostante la stanchezza, continuerai a portare avanti i tuoi progetti. Settimana decisamente positiva per il cancro. Favoriti i nuovi incontri. Buon momento anche per il lavoro. Per gli autonomi è il momento di gettare le basi per raccogliere i frutti a maggio mentre per i dipendenti che hanno svolto un nuovo lavoro potrebbero arrivare importanti riconoscimenti. Per lo scorpione, dopo un periodo di incertezza, è arrivato il momento di andare oltre e tuffarsi in nuove conoscenze. Sul lavoro, periodo interessante anche se le risposte alle vostre richieste potrebbero arrivare tra qualche settimana.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Oroscopo Paolo Fox: giornate positive per Capricorno, Acquario e Pesci

Buone notizie per la sfera sentimentale per i nati sotto il segno del capricorno. Chi ha cominciato da poco una storia d’amore dovrebbe coltivarla perchè potrebbe diventare molto importante. Per il lavoro, marzo è soprattutto un mese di riflessione, ma nei prossimi mesi ci sarà l’occasione per raccogliere tutto con gli interessi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox l’acquario ha voglia di vivere una storia d’amore da favola e sono favoriti i nuovi incontri. La giornata di venerdì potrebbe riservare qualcosa di speciale. Novità in arrivo sul lavoro. Anche i pesci godranno del favore delle stelle durante la prossima settimana. In amore, favorite le storie che nascono in questo periodo e che possono essere molto intriganti. Sul lavoro, chi ha obiettivi da raggiungere, può cominciare ad agire per concretizzarli.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

© RIPRODUZIONE RISERVATA