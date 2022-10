Paolo Fox, oroscopo settimanale 17-23 ottobre 2022 I Fatti Vostri/ Classifica: quali i segni al top

OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANALE 17-23 OTTOBRE: DA ARIETE A VERGINE

Anche oggi, lunedì 17 ottobre 2022, il consueto oroscopo di Paolo Fox. L’uomo degli astri ha svelato la classifica dei segni zodiacali per la settimana entrante: “Al dodicesimo posto l’Ariete. Ci sono in questo momento delle opposizioni planetarie. Siete sempre forti, i progetti si sono riavviati, ma ogni tanto siete nelle polemiche, al centro dell’attenzione degli altri ma non come vorreste essere, quindi dovete difendervi. Ogni tanto voi dell’Ariete cedete, diventando impulsivi, con il rischio di passare dalla parte del torto. Vi trovate di fronte persone che continuano a mettere in discussione quello che siete, ma alcuni di voi hanno iniziato un progetto che si sapeva fosse già faticoso; se avete iniziato una collaborazione allora vi dovete ambientare. Qualche tensione in amore. Undicesimo posto per i Pesci. Siete in una centrifuga ma dalla prossima settimana finirà tutto, e i panni sporchi diventeranno belli candidi. Ancora c’è confusione, settembre è stato un mese pesante, dovete tralasciare qualcosa”.

Ecco quindi la top 10 della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana: “Decimo posto per il Cancro, le ultime settimane sono state un po’ faticose. Che rabbia sapere che siete bravi, forti, che avete fatto di tutto ma c’è il manipolatore di turno che appare più forte di voi. Le ultime settimane sono state una lotta ma non bisogna caricare tensione in amore. Ogni tanto vi sentite un po’ amareggiati e delusi ma molte cose cambieranno. Nono posto per lo Scorpione, a volte mi sembrate paperino, vi capitano piccoli guai. Non vi arrabbiate, non è la difficoltà che vi blocca ma il vostro modo di affrontarla, quando vi arrabbiate è difficile trovare serenità. Grandi progetti in vista. Ottavo posto per la Vergine, piano piano si risale. Recuperate energia fisica e mentale, state bene quando ricevete stimoli dall’esterno, forse all’inizio di questo mese eravate contro qualcuno”.

OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANALE 17-23 OTTOBRE: DA ACQUARIO A GEMELLI

Proseguiamo con la classifica della settimana dell’oroscopo di Palo Fox con il segno dell’Acquiario: “Settimo posto per l’Acquario, si comincia con una luna un po’ strana, bisogna scendere a patti con la realtà, ci sono impegni da portare avanti. Siete combattuti in due dentro di voi e bisogna mettere d’accordo le due parti. Sesto posto per il Capricorno. Volete primeggiare e coordinare le situazioni, il problema non è proprio vostro ma di chi vi fidate e a chi vi affidate. Quinto posto per la Bilancia, inizio settimana importante. Pensate di essere deboli invece avete dimostrate un coraggio pazzesco, anche le persone se ne rendono conto. Vi dovete fare i complimenti da soli. Quarto posto per il Toro. Attenzione se vi è qualche conto irrisolto, guardate bene le scadenze perchè qualcuno ve ne renderà conto e questo vale anche per l’amore”.

La classifica dell’oroscopo di Paolo Fox della settimana si chiude con i primi tre posti: “Terzo posto per il segno del Leone, fascino eccezionale in questo momento, forse un eccesso di generosità potrebbe essere sbagliato: non prendete troppi impegni se non potete portarli avanti. Secondo posto per i Gemelli, tutto ciò che state facendo adesso è molto bello. La fatica si trasforma in positivo perchè siete contenti di quello che fate, amore in recupero. Primo posto per il Sagittario perchè questo è un cielo che finalmente vi libera da un settembre da dimenticare, vi indica nuove strade dopo che alcune si sono interrotte, giornate importanti martedì e mercoledì”.











