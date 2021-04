Paolo Fox, oroscopo settimanale 19-25 aprile 2021/ Classifica, segni Flop: Leone…

Oroscopo Paolo Fox dal 19 al 25 aprile 2021: la classifica settimanale

Settimana nervosa e da affrontare munendosi di tanta pazienza quella che va dal 19 al 25 aprile per cancro, leone, scorpione, sagittario, acquario e pesci. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, pubblicate sul settimanale Di Più Tv, invitano i citati segni zodiacali a non perdere la calma nei prossimi giorni affrontando le varie situazioni con diplomazia in attesa di giorni più favorevoli per attuare cambiamenti o tuffarsi in nuove avventura. Cosa accadrà, dunque, nei prossimi giorni secondo Paolo Fox che invita, come sempre, a verificare e a non credere a priori nell’oroscopo?

Che settimana sarà per cancro, leone e scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox

Ancora ambiguità per i nati sotto il segno del cancro che, tuttavia, riuscirà a superarle nella giornata di lunedì e venerdì. In amore c’è voglia di vivere emozioni mentre sul lavoro hai voglia di cambiare e di dare una svolta alla tua situazione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox dubbi in amore per il leone che ha bisogno di fidarsi totalmente dell’altra persona per riuscire a lasciarsi andare anche se i nuovi incontri potrebbero essere interessanti. Tanta confusione sul lavoro e sarebbe meglio rimandare ad un altro periodo dei progetti. Con un atteggiamento critico nei confronti dell’amore, i nati sotto il segno dello scorpione avranno voglia di restare da soli. Sul lavoro, cerca di dimenticare il passato e, intorno alla metà della settimana, ci potrebbero essere dei momenti di indecisione.

Settimana sottotono per sagittario, acquario e pesci secondo l’oroscopo Paolo Fox

Il cuore del sagittario potrebbe essere già impegnato anche se è da poco finita una storia d’amore. Dopo un periodo sottotono, è arrivato il momento di ritrovare la passione. Sul lavoro potrebbe esserci una novità, ma occhio alle spese soprattutto per chi è alle prese con un trasferimento. L’acquario che ha recentemente vissuto una separazione non riesce ancora a lasciarsi andare all’amore. Chi, invece, si è tuffato in una nuova conoscenze potrebbe far fatica a comprendere l’altra persona. Secondo l’oroscopo Paolo Fox periodo di stress sul lavoro e potrebbe anche esserci voglia di non presentarsi sul luogo di occupazione. I nati sotto il segno dei pesci hanno voglia di serietà, ma bisogna dare tempo ai rapporti. Sul lavoro, sarà un periodo di attesa in vista di un giugno e luglio decisamente più favorevoli.

