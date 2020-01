Paolo Fox, oroscopo settimanale 20-25 gennaio 2020/ Classifica: Acquario, Leone flop! (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 20-25 gennaio 2020: segni flop

Come ogni giorno torna l’oroscopo di Paolo Fox che ci propone la classifica settimanale, partiamo dal basso dalle posizioni dalla 12 alla 10. Leone: attenzione ai rapporti con gli altri. Se qualcosa non quadra il segno va giù di testa. Ci sono settimane in cui si devono fare delle scelte che pesano un pochino. Questi mesi fino a marzo servono per chiudere tutto quello che non funziona. La situazione vale a diversi livelli. Se c’è da fare un investimento bisogna essere cauti. Se si lavora da dipendenti si devono rivedere delle questioni personali. Acquario: un po’ di attenzione ai soldi perché non si calibrano entrate e uscite. Il problema ora potrebbero essere proprio l’entrate e si rischia che le uscite siano maggiori delle entrate. Telefonate per chiarire delle situazioni. Scorpione: si può aiutare una persona lontana. Questa è una settimana in cui si sta sulle spine per una situazione non facilmente gestibile. Il segno torna ad essere un po’ nervoso. Se dalla fine di dicembre c’è stato un blocco dal punto di vista fisico ci si vorrebbe liberare da qualche fastidio senza riuscirci.

Oroscopo: i segni in calo per la settimana

Ecco ora le posizioni dalla 9 alla 7 seguendo la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: nonostante il segno è sempre pronto ad accogliere un grande cielo, c’è bisogno di un po’ di prudenza. Attenzione ai rapporti con Scorpione, Cancro e Leone. Non sempre si ottiene quello che si desidera, ora ci si deve accontentare un po’. Dal punto di vista del lavoro non si deve muovere foglia, ma anzi farsi riconfermare quello che si sta facendo. Non è da escludere che arrivi una bella vittoria. Sagittario: il cielo va sfruttato per fare delle scelte. Venere sarà molto attiva a febbraio, non lo è ora. C’è un passaggio che si sta vivendo. Chissà che non si abbia discusso con dei parenti per questioni personali inerenti a figli, soldi. C’è un problema di tipo tecnico che il segno affronta in maniera molto tranquilla. Ariete: molto importante è trovare la strada giusta che potrebbe essere quella dell’emozione reciproca da ritrovare. Il 2020 è un anno importante per i sentimenti, ma poco chiaro per il lavoro e le compravendite.

