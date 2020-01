Paolo Fox, oroscopo settimanale 20-25 gennaio 2020/ Classifica: Pesci e Cancro al top

Oroscopo settimanale a I Fatti vostri: la classifica, segni in crescita

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare la classifica settimanale dalle posizioni 6 alla 4. Bilancia: questo periodo non è facilissimo, ma di transito. Ci si trova in una fase di indecisione. Si deve passare dall’altra parte del ponte, ma si può attraversare questo fiume un po’ in tempesta. Si deve temporeggiare, si è un controsenso vivente. Questa voglia di essere cauti porta a volte a dire cose che sono un compromesso tra ciò che si vuole fare e ciò che gli altri vogliono ascoltare. Vergine: avere Giove e Saturno in buon aspetto significa che molti si possono sentire esageratamente forti. Quando c’è un buon oroscopo si muove tutto attorno. Se si sbaglia però ci si fa male nonostante un buon oroscopo. In questo momento si deve essere cauti, soprattutto la settimana scorsa. Gemelli: se perdo una persona cara sto male e penso a come sarà senza di lei. Devo quindi innovare la mia vita con un risanamento e una crescita. Si è cambiati rispetto allo scorso anno, cose fatte ora non si farebbero più. Ci sono alcuni conti in sospeso dal 2019, per questo magari non si sta benissimo ancora.

Oroscopo Paolo Fox 20-25 gennaio 2020: quali sono i segni al top?

Concludiamo la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox andando ad analizzare il podio dalla terza alla prima posizione. Pesci: il fine settimana è stato particolarmente veemente. Si deve giocare la carte di Venere che transita nel segno. Questo malessere di stagione è un periodo di forte ricostruzione della vita. I segni d’acqua spesso somatizzano i problemi. Quando si soffre per amore per esempio a furia di pensare che si sta male si finisce per crearsi dei problemi. L’augurio è quello di avere un bell’ascendente, tosto e forte. Capricorno: Venere è ottima. Se si sta male forse è perché non ci si è lasciati andare, presi da un passato difficile. A volte nella vita ci si incastra in un meccanismo difficile da sbrogliare. Ci si arrabbia col mondo. Possono passare anni e noi non cambiamo rotta. Cancro: Giove e Saturno in opposizione possono creare delle difficoltà che possono essere risolte. Aprile e maggio mesi buoni per discutere di lavoro. Nelle questioni sentimentali c’è un’effervescenza in più che non c’era alla fine dello scorso anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA