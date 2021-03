Paolo Fox, oroscopo settimanale 22-28 marzo 2021/ Classifica, segni flop: pesci…

Non inizia nel migliore dei modi la primavera 2021 per alcuni segni zodiacali che, nell’affrontare con l’oroscopo Paolo Fox, la settimana che va dal 22 al 28 marzo dovranno munirsi di pazienza in attesa che le stelle tornino a sorridere. A fornire qualche prezioso consiglio ai segni zodiacali attesi da una settimana non totalmente positiva è Paolo Fox che, nelle previsioni pubblicate dal settimanale Di Più, fornisce una serie di indicazioni per vivere più serenamente i prossimi giorni invitando sempre tutti a verificare e a non credere. Come sarà, dunque, la prima settimana di primavera del 2021 per cancro, vergine, bilancia, scorpione, capricorno e pesci?

Paolo Fox, Oroscopo di oggi 20 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: che settimana sarà Cancro, Vergine e Bilancia

Cielo particolare per il cancro che potrebbe lasciarsi travolgere dall’agitazione soprattutto in amore. C’è, infatti, chi non sa se sia realmente innamorato e che cercherà di portare comunque avanti una storia pur non essendone convinto. Sul lavoro, per il momento, è necessario accontentarsi, ma il periodo tra maggio e giugno porterà dei cambiamenti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox agitazione in amore anche per la vergine. Una nuova storia non ti convince, ma prima di chiudere, prenditi del tempo per riflettere. Sul lavoro comincia a farsi sentire la stanchezza ma, nonostante tutto, potrebbero comunque arrivare dei piacevoli risultati. La bilancia deve cercare di avere pazienza in amore, am questa è la settimana giusta per un chiarimento che aperti da tempo. La domenica potrebbe portare qualche tensione. Sul lavoro è in arrivo una settimana di attese e, probabilmente, di polemiche e discussioni.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 20 marzo 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: cosa accadrà a Scorpione, Capricorno e Pesci

Per lo scorpione secondo l’oroscopo Paolo Fox è arrivato il momento di mettersi alla prova in amore soprattutto se stai vivendo una storia iniziata da poco. Sul lavoro, giorni difficili per i guadagni e cerca di concentrarti su un progetto che qualcuno sta cercando di ostacolare. Settimana nervosa anche per il capricorno che, in amore, di fronte ad una mancata risposta, potrebbe perdere la pazienza. Si tratta, tuttavia, di una fase che migliorerà durante le prossime settimane. I pesci, in amore, dovrebbero evitare storie a distanza mentre sul lavoro i progetti dovrebbero cominciare a concretizzarsi da aprile.

LEGGI ANCHE:

Paolo Fox, Oroscopo oggi 20 marzo 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA