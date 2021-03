Paolo Fox, oroscopo settimanale 22-28 marzo 2021/ Classifica, segni top: Gemelli…

Come sarà la prima settimana di primavere per i segni zodiacali? Cosa riservano le stelle per la settimana che va dal 22 al 28 marzo? Anche oggi, l’oroscopo Paolo Fox, nelle previsioni pubblicate dal settimanale Di Più fornisce qualche indicazione su come affrontare i prossimi giorni. Anche questa settimana, Paolo Fox prevede giornate migliori per alcuni segni zodiacali che potranno godere dei favori delle stelle e vivere una settimana top. Cosa accadrà, dunque, nei dettagli ai sei segni zodiacali baciati dalle stelle? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox: che settimana sarà per Ariete, Toro e Gemelli

La primavera risveglia i sentimenti dell’ariete che ha dalla propria parte i favori delle stelle. La primavera porta nuove energia ai nati sotto questo segno che hanno la possibilità di sfruttarla in diversi settori, in primis in quello sentimentale. In questo periodo, l’ariete è determinato e deciso e anche nel lavoro con belle opportunità in arrivo a fine mese. Stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox in arrivo un momento di riflessione per il toro che, in amore, deve stare attento ai segni dell’Acquario e del Leone anche se sono in arrivo delle opportunità per dare una svolta alla propria vita sentimentale. Settimana positiva per i sentimenti per il segno dei gemelli che potrebbero avere dei problemi solo se stanno frequentando una persona impegnata. Momento bello per il lavoro: i progetti che nascono in questo periodo sono destinati a regalare grandi soddisfazioni ai nati del segno.

Oscopo Paolo Fox: belle giornate per Leone, Sagittario e Acquario

Settimana bella per il Leone che sta ritrovando la serenità in amore. Le coppie saranno complici e affiatate mentre per i single è arrivato il momento di farsi avanti con la persona per la quale si prova interesse. Sul lavoro molte cose sono cambiate, ma ora ci sono le condizioni per accettare le novità. Secondo l’oroscopo Paolo Fox ci saranno buone notizie per il Sagittario che, in amore, potrà fare piacevoli incontri. Anche il lavoro è destinato a migliorare. La giornata più interessante è quella di mercoledì per fare richieste e ottenere qualcosa. Settimana positiva per l’acquario che ha la possibilità di fare passi importanti in amore e nel lavoro. Giornate buone per fare scelte personali.

