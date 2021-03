Paolo Fox, oroscopo settimanale 23 al 28 marzo I Fatti vostri/ La classifica: Ariete al top

L’Oroscopo di Paolo Fox per la settimana del 23 marzo al 28 marzo. Torna come ogni settimana l’appuntamento a I Fatti Vostri come le previsioni e la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana. Sul podio i segni che nei prossimi giorni avranno una marcia in più in amore o sul lavoro. Ecco la classifica segno per segno. Al dodicesimo posto troviamo lo Scorpione. È un momento un po’ particolare e dovete lottare per ottenere ciò che volete. Marte è nel segno e potreste maturate rancore e agitazione. Il consiglio è di lasciarvi andare senza pensare troppo a quello che vi succede. Undicesimo posto per il Cancro. La situazione sentimentale è un po’ ambigua. Venere è dissonante, ma i Single possono lanciarsi in nuove avventure. Le coppie, invece, devono cercare di rimettere in sesto la loro relazione: attenzione fino alla fine di marzo. Maggio e giugni saranno mesi importanti. La Bilancia è al decimo posto della classifica di Paolo Fox. Fino agli ultimi giorni del mese ci potranno essere dei cambiamenti repentini. Recupererete terreno già da aprile.

Il Capricorno è al nono posto della classifica dell’Oroscopo di Paolo Fox. Venere è dissonante: in questo periodo le relazioni sono difficili e rischiaste di chiudervi in voi stessi. Non sarà una settimana particolarmente brillante, ma il meglio deve ancora venire. Ottavo posto per la Vergine. L’amore è molto importante e dovreste essere un po’ più attenti alla sfera sentimentale. Ora che Venere non è più opposta dovreste lasciarvi andare. Questa settimana porta del benessere. Mercurio e Marte sono dissonanti: attenzione a non esagerare con le discussioni. Al settimo posto della classifica i nati sotto il segno del Toro. Giove e Saturno frenano le nostre intenzioni, ma entro maggio potrebbero arrivare novità o riconferme. L’amore ora è un po’ altalenante, ma da aprile recupererete.

Pesci, Leone e Gemelli: l’analisi di Paolo Fox per i giorni dal 23 al 28 marzo

A metà classifica troviamo il segno dei Pesci. Avete bisogno di un po’ di energia per affrontare la quotidianità. L’amore è importante e vi aiuterà a superare alcune situazioni difficili. Ad aprile Venere sarà favorevole riuscirete a recuperare un po’ di equilibrio nei sentimenti. Quinto posto per il Leone. Questa è una settimana di recupero, migliore rispetto alle altre. Pensate che alcune persone siano state ingrate e questo potrebbe portare agitazione. Attenzione all’amore: alcune relazioni possono diventare importanti. Al quarto posto, a un passo dal podio, troviamo i Gemelli. Avete tanta creatività da sviluppare e dei buoni progetti da realizzare: non fermatevi se pensate di non farcela. Il Sole tra maggio e giugno vi aiuterà a darvi da fare. In questi giorni sarete affaticati dalla presenza di Mercurio dissonante, ma presto le cose miglioreranno. L’anno porterà novità positive.

Oroscopo Paolo Fox: i segni al top della classifica settimanale

Al terzo posto della classifica dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox troviamo l’Acquario. Avete bisogno di iniziare una nuova vita: Giove e Saturno nel segno portano una spinta in questa direzione. Sarà una buona settimana, dunque datevi da fare. Secondo posto per il Sagittario. Dopo la fase “no” inizio mese, ora torna la vitalità. Avere bisogno di recuperare energie e di rilassarvi per stare meglio. In questa settimana vi sentite più forti, approfittatene specialmente in amore. Al primo posto troviamo l’Ariete. Anche se siete stanchi, trovato la forza di tirarvi su anche nei momenti di grande disagio. avete la capacità di poter vincere una bella sfida. Non mancheranno novità sia in amore che nel lavoro. Entro la fine della primavera potrete realizzare ii vostri progetti.



