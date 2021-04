Paolo Fox, Oroscopo settimanale 26 aprile-2 maggio 2021/ Classifica, segni flop: Cancro…

Oroscopo Paolo Fox dal 26 aprile al 2 maggio 2021: la classifica settimanale

Settimana sottotono per cancro, leone, vergine, sagittario, acquario e pesci quella che va dal 26 aprile al 2 maggio in base alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana, nel dare i propri consigli su come affrontare i prossimi giorni, invita i segni suddetti a non perdere la pazienza e a rimandare decisione importanti a giorni più tranquilli. Come sarà, nel dettaglio la settimana? Andiamo a scoprirlo in base alle previsioni pubblicate dal settimanale Di Più tv. Il consiglio, come sempre, è verificare.

Giorni flop per cancro, leone e vergine

Non è un momento favorevole per l’amore per i nati sotto il segno del cancro. Chi ha incontrato una persona per cui prova un interesse farebbe bene ad aspettare prima di farsi avanti e, soprattutto, a non farlo nella giornata di domenica. Sul lavoro è stato un periodo intenso durante il quale hai dovuto affrontare anche alcune difficoltà. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il leone è un po’ agitato in amore e da martedì sarà anche molto polemico. I nati sotto il segno del leone stanno pensando soprattutto al lavoro e la cosa rende ancora più complicate le relazioni. La vergine è concentrata sul lavoro e questo potrebbe far passare in secondo piano l’amore. Potrebbero nascere, comunque, attrazioni nei confronti di persone con un’età diversa mentre sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti.

Paolo Fox: nervosismo per sagittario, acquario e pesci. Le previsioni dell’oroscopo settimanale

Il sagittario ha bisogno di maggiore libertà e questo potrebbe indurlo anche a rinunciare all’amore. Meglio non farlo, però, perchè potrebbero esserci degli incontri belli. Sul lavoro, mese complicato per i guadagni, ma nelle prossime settimane, potrebbe esserci una ripresa. L’acquario che sta vivendo una storia d’amore un po’ sopra le righe dovrebbe fare attenzione alla giornata di martedì quando potrebbe esserci un po’ di tensione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sul lavoro, l’acquario ha voglia di scappare, ma meglio non farlo per le troppe spese che hai. I pesci ancorati al passato hanno finalmente la possibilità di dimenticare chi ha fatto loro del male, ma non c’è grande voglia di lasciarsi andare nuovamente ai sentimenti. Sul lavoro, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per ottenere dei risultati.

