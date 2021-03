Paolo Fox, oroscopo settimanale 29 marzo-4 aprile 2021/ Classifica, segni top: Acquario…

Anche questa settimana tornano le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che, come al solito, fornisce alcune indicazioni su come affrontare la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Quali segni, dunque, vivranno giorni sereni e spensierati? Chi avrà la possibilità di concretizzare dei progetti lavorativi e sentimentali? I single troveranno l’amore? Nelle sue previsioni pubblicate dal settimanale Di Più Tv, Paolo Fox aiuta i segni zodiacali a capire l’andamento della settimana invitando tutti a verificare sul campo. Andiamo a scoprire, dunque, le previsioni per ariete, toro, gemelli, sagittario, acquario e pesci che vivranno dei giorni top.

Che settimana sarà per Ariete, Toro e Gemelli secondo l'Oroscopo Paolo Fox

Grande voglia d’amore per i nati sotto il segno dell’Ariete soprattutto se in passato hanno sofferto. Le storie che nascono in questo periodo sono belle e intriganti mentre sul lavoro, chi è in cerca di una nuova occupazione, ha la possibilità di proporsi e ricevere buone risposte. Cielo sereno per il Toro che ha la possibilità di vivere emozioni nuove e intense con la possibilità anche di ritorni di fiamma. Settimana buona sul lavoro per chi svolge un’attività part time o ha un lavoro a tempo determinato. Secondo l’oroscopo Paolo Fox sarà un periodo positivo per l’amore per i Gemelli. Chi ha voglia di lasciarsi andare avrà la possibilità di fare incontri speciali. Periodo buono anche per il lavoro. Ci sono le condizioni per porre le basi per progetti futuri importanti. I giorni migliori per il lavoro sono lunedì e martedì.

Oroscopo Paolo Fox: giorni top per Sagittario, Acquario e Pesci

Più passionale e disponibile, il Sagittario ha la possibilità di vivere momenti sereni in amore e di fare anche nuovi incontri che potrebbero rivelarsi importanti per il futuro. Sul lavoro ci sono tanti progetti in ballo che potrebbero concretizzarsi presto. Stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox entro l’estate arriveranno interessanti novità. L’Acquario ha voglia di vivere grandi emozioni e per i single è arrivato il momento di fare un passo verso l’amore. Ad aprile, in particolare, potrebbe trovare la persona giusta. Sul lavoro, le stelle possono aiutare chi ha voglia d’iniziare nuovi progetti o tuffarsi in nuove collaborazioni. I Pesci, infine, che in passato hanno sofferto per amore, hanno la possibilità di farsi avanti con la persona che suscita il loro interesse mentre sul lavoro la situazione è favorevole con la gioia di mercoledì tra le migliori della settimana.

