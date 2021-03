Paolo Fox, oroscopo settimanale 29 marzo-4 aprile/ Classifica, segni flop: vergine…

Settimana un po’ particolare per cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione e capricorno che vivranno dei momenti di tensione. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la settimana che va dal 29 marzo al 4 aprile, infatti, non sono molto positive per i segni su citati che dovranno affrontare i prossimi giorni senza perdere la pazienza in attesa di poter contare nuovamente sui favori delle stelle per porre le basi per i progetti di vita sia sentimentali che lavorativi. Come sarà, dunque, la settimana per i segni che vivranno dei giorni meno positivi del solito? A dare qualche indicazione è proprio Paolo Fox nelle previsioni pubblicate dal settimanale Di Più Tv.

Settimana particolare per cancro, leone e vergine secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Settimana difficile in amore per il cancro che appare insoddisfatto e deluso al punto da aver paura di lasciarsi nuovamente andare a tale sentimento. Lunedì sarà una giornata decisamente pesante, ma ci potrebbe essere la voglia di ritrovare la fiducia. Sul lavoro, ci sono dei cambiamenti in corso e la settimana non sarà per niente facile. Il leone ha voglia di lasciarsi andare in amore, ma occhio a venerdì che sarà una giornata speciale. Sul lavoro, i periodo è favorevole per chi è in cerca di una nuova occupazione, ma chi non svolge un lavoro creativo dovrà munirsi ancora di pazienza. I single della vergine non sono alla ricerca dell’amore e sarebbe il caso di aspettare almeno una settimana prima di tuffarsi in nuove storie. Nervosismo per quanto riguarda il lavoro con la giornata di venerdì che si prospetta decisamente difficile da gestire.

Oroscopo Paolo Fox: che settimana sarà per bilancia, scorpione e capricorno

La situazione in amore non è delle migliori per i nati sotto il segno della bilancia. Cercate di prendere tempo soprattutto se avete a che fare con persone che fanno promesse e a cui non credete particolarmente. sul lavoro, c’è voglia di rimettersi in gioco, ma non è ancora il momento giusto per farlo. Attenzione alle spese. Settimana confusa dal punto di vista sentimentale per lo scorpione. Chi è in coppia, a causa delle continue discussioni, potrebbe rovinare tutto. Settimana con poche novità per quanto riguarda il lavoro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi ha un’occupazione fissa potrebbe trovare il tempo per dedicarsi ad altro. Il capricorno è atteso da una settimana tesa durante la quale dovrà cercare di mantenere la calma non essendo ancora in grado di offrire garanzie all’altra persona. Sul lavoro, sarà un periodo di riflessione con a giornata di lunedì più complicata delle altre.

