Paolo Fox, Oroscopo settimanale 3-9 maggio 2021/ I Fatti Vostri, Classifica segni Top: Gemelli…

I Fatti Vostri, oroscopo Paolo Fox dal 3 al 9 maggio 2021: la classifica settimanale

Come saranno le stelle nella settimana che va dal 3 al 9 maggio per i segni zodiacali secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox? Anche oggi, lunedì 3 maggio, l’astrologo inizia la settimana con la consueta classifica dei segni durante la puntata de “I fatti vostri”. Secondo le previsioni di Fox la settimana sarà positiva per Cancro, Leone, Ariete, Bilancia, Acquario e Gemelli, che potranno osare qualcosa in più sotto un cielo favorevole. Per alcuni il mese di maggio sarà una vera e propria svolta rispetto al mese di aprile, caratterizzato da una certe pesantezza. Ecco le previsioni e la classifica di Paolo Fox per la settimana che inizia oggi.

Giorni di svolta per Cancro, Leone e Ariete

A metà della classica settimanale di Paolo Fox troviamo i nati sotto il segno del Cancro. Non è un Oroscopo complicato: a metà settimana ci saranno buone risorse. Dal 13 maggio, tra dieci giorni, risentirete di questo Giove molti importante. Stanno per cambiare delle cose, non ci saranno più blocchi dello scorso anno: ve ne accorgerete a maggio e giugno, e poi da dicembre e gennaio. Il primo round di pianeti favorevoli è quasi in atto. Il Leone deve farsi valere in amore, ma è più tranquillo rispetto alla settimana scorsa. Se ci sono state obiezioni o problemi, potrete tentate si superarli. Attenzione ai soldi. L’Ariete può risalire la china: Marte è dissonante e provoca sempre una certa agitazione nell’ambiente, ma in questo periodo siete più forti e si iniziano a vedere i primi risultati.

Oroscopo Paolo Fox: settimana positiva per Bilancia, Acquario e Gemelli

Ai piedi del podio della classifica settimanale di Paolo Fox troviamo la Bilancia. Siete al centro dell’attenzione di tutti, Marte dissonante provoca qualche polemica. Ma sapete cavalcare l’onda e in questo momento, con Giove in buono aspetto, potete ottenere qualcosa di più. Giugno sarà un mese chiave per il lavoro e anche per la sfera privata. Al secondo posto il segno zodiacale dell’Acquario. Rispetto a settimana scorsa sono stati fatti dei passi in avanti. Però non mancano la fatica e lo stress. La rivoluzione è in corso, ora avete una bella ricarica. Al primo posto troviamo i Gemelli con una settimana molto promettente: Giove in buono aspetto e la Luna è già da oggi molto interessante. Ci sarà un bellissimo cielo nelle prossime settimane, giugno sarà un mese molto interessante, come per tutti i segni d’aria.

