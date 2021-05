Paolo Fox: oroscopo settimanale 3-9 maggio 2021, I Fatti Vostri/ Segni Flop: Pesci…

Oroscopo Paolo Fox dal 3 al 9 maggio 2021: la classifica settimanale

Come a ogni inizio settimana Paolo Fox annuncia, durante la puntata de “I fatti vostri”, la classifica settimanale dei segni zodiacali. Secondo l’astrologo questa sarà una settimana sottotono per Pesci, Sagittario, Scorpione, Vergine, Capricorno e Toro. Nei prossimi sette giorni meglio mostrare un atteggiamento prudente e tranquillo, senza chiedere troppo a se stessi. Cosa devono aspettarsi dalle stelle i nati sotto questi segni, che si sono posizionati nella parte più bassa della classifica, durante la settimana che va dal 3 al 9 maggio? Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox.

Settimana sottotono per Pesci, Sagittari e Scorpione

Al dodicesimo posto della classifica settimanale di Paolo Fox troviamo il segno dei Pesci. Maggio porterà scelte da fare. Tra 10 giorni Giove inizia un transito nel segno, ma prima bisogna fare i conti con ciò che si desidera e ciò che c’è di reale. Spesso i Pesci si chiudono in un loro mondo quando la realtà è pesante, ma non si può fare a meno degli altri. In questo settimana ci saranno dei blocchi. I nati sotto il segno del Sagittario devono riconquistare la libertà che gli è stata tolta. Recuperare non è facile. Meglio evitare competizioni, che potrebbero nascere anche sul lavoro. Al decimo posto dell’Oroscopo troviamo lo Scorpione, che ha chiuso aprile in maniera agitata. I nati sotto questo segno sono sempre sottoposti a un certo stress, anche perché fate da scudo agli altri. È un momento in cui dovere occuparvi più di voi stessi. La settimana inizia in salita.

Oroscopo Paolo Fox: Giorni tesi per Vergine, Capricorno e Toro

Al nono posto dell’Oroscopo di Paolo Fox troviamo la Vergine. Le prossime due settimane impongono un certo rigore, dal 13 in poi ci sarà una revisione dei conti e di questioni lavorative. Mettete in conte che potrebbe saltare fuori qualche bugia nella seconda parte del mese. La seconda parte della settimana sarà più protetta per i nati sotto il segno del Capricorno. In questi momenti di turbamento c’è bisogno si qualcuno accanto che aiuti a superare i problemi. Attenzione al fine settimane. A metà della classifica settimanale c’è il Toro, che ha sempre una bella energia da condividere con gli altri. Dovete anche seminare: cresceranno delle buone piante vigorose in amore e negli affari. Attenzione nelle compravendite, potrebbe esserci qualche tranello che vi farà perdere tempo.

