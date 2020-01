Paolo Fox, oroscopo settimanale 5-10 gennaio/ Gemelli, Vergine, Sagittario, Ariete

Oroscopo Paolo Fox: cautela in Amore per Vergine e Sagittario

L’Oroscopo 2020 di Paolo Fox ci regala le sue previsioni settimanali su DipiuTV : i Gemelli possono di nuovo pensare all’Amore. La settimana sarà utile per le nuove storie, ma anche per chi ha in ballo un progetto importante. Le coppie possono vivere delle soddisfazioni, sono più forti rispetto a sei mesi fa. Nuove responsabilità in arrivo, magari un figlio. Nel Lavoro il consiglio è di cercare nuove collaborazioni. Chi ha dovuto chiudere un lavoro potrà recuperare oppure ottenere altre possibilità. La Vergine deve procedere con cautela in Amore, specialmente se c’è qualcuno che non convince. I single farebbero meglio a riflettere. Coppie in calo anche se i sentimenti non mancano. Forse è il Lavoro a distrarre dal rapporto a due? Procedere con cautela e tenersi alla larga dalle complicazioni. Nel Lavoro ci saranno delle novità, soprattutto il giorno dell’Epifania. Progetti interessanti in vista. I single del Sagittario possono guardarsi attorno, ma è meglio attendere prima di pensare a qualcosa di duraturo. Le coppie hanno una buona fortuna da sfruttare, soprattutto se c’è da recuperare. Chi è con Vergine o Capricorno potrebbero chiedere qualcosa di più. Nel Lavoro si fanno le scelte giuste grazie a Marte nel segno. Energia in aumento, tanti impegni, ma attenzione alle liti con un Gemelli. Tre stelline per l’Ariete, visto che l’Amore viene influenzato dagli impegni di lavoro. Aumentano le incomprensioni, ci sarà qualche decisione da prendere sul rapporto. Le coppie recuperano, possono parlare con chiarezza, organizzare progetti importanti. Nel Lavoro ci saranno dei cambiamenti, forse perché non sei convinto dell’azienda in cui lavori. L’orgoglio va messo da parte, ma attenzione ai contratti.

