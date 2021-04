Paolo Fox, oroscopo settimanale 12-18 aprile 2021/ Classifica, segni flop: Pesci, Leone…

Oroscopo Paolo Fox dal 12 al 18 aprile 2021: la classifica settimanale

Settimana un po’ complicata quella che va dal 12 al 18 aprile per ariete, leone, bilancia, scorpione, acquario e pesci. A fornire qualche indicazione su come andranno i prossimi giorni è l’oroscopo Paolo Fox che, nelle previsioni pubblicate sul settimanale di Più Tv, dà dei consigli su come affrontare eventuali problemi che potrebbero sorgere nel corso della settimana. Per i segni su citati, l’astrologo più famoso della televisione italiana consiglia pazienza e prudenza per non lasciarsi travolgere dalla realtà. Come sarà, dunque, la nuova settimana? Andiamo a scoprire le varie previsioni che Paolo Fox invita a verificare.

Settimana sottotono per ariete, leone e bilancia secondo l’oroscopo Paolo Fox

Senza venere nel segno, l’ariete non ha vissuto grandi emozioni. Probabilmente, non c’è ancora la predisposizione a lasciarsi andare. Il cuore, però, è libero e potrebbero esserci occasioni di nuove conoscenze. Secondo l’oroscopo Paolo Fox ci sarà un periodo abbastanza sereno sul lavoro. Possibili incomprensioni in amore per i nati sotto il segno del leone e non ci sarà neanche la voglia di chiarire eventuali fraintendimenti. Situazione precaria anche sul lavoro. Entro la fine del mese, però, tutto si risolverà e arriveranno finalmente situazione più favorevoli. Poca energia per la bilancia che dovrà trattenersi per non essere critico e aggressivo con il partner. Anche il lavoro non ti soddisfa totalmente. Cerca di mantenere la calma e trovare la forza per andare avanti.

Paolo Fox, oroscopo settimanale: giorni complicati per scorpione, acquario e pesci

Difficoltà a gestire le relazioni per i nati sotto il segno dello scorpione i quali, tuttavia, come spiega l’oroscopo Paolo Fox, sono consapevoli di non aver dato rispetto a quanto ottenuto in precedenza nella sfera sentimentale. Serve munirsi di pazienza, invece, per il lavoro. In particolare, chi deve dare il via ad una causa o ad una vertenza, deve procedere con i piedi di piombo. Tanta voglia d’innamorarsi per l’acquario che, tuttavia, continua ad essere frenato dalla paura di soffrire. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi ha da tempo una relazione, dovrebbe scendere a compromessi per risolvere eventuali incomprensioni. Occorre, inoltre, prudenza sul lavoro. Infine, i nati sotto il segno dei pesci devono stare attenti a non lasciarsi coinvolgere da storie difficili mentre sul lavoro occorre attenzione per affrontare un progetto che sembra banale.

