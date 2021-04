Paolo Fox, oroscopo settimanale 5-11 aprile/ Classifica, segni flop: Toro, Pesci…

Settimana sottotono per toro, gemelli, cancro, bilancia, capricorno e pesci. Servirà una buona dose di pazienza per i segni zodiacali appena citati come raccomanda l’oroscopo Paolo Fox nelle previsioni della settimana che va dal 5 all’11 aprile pubblicate sul settimanale Di Più Tv. Non saranno giorni molto sereni per i segni zodicali che, dopo il weekend di Pasqua, dovranno muoversi con attenzione sia in amore che sul lavoro. Cosa riservano, dunque, nel dettaglio le stelle? Andiamo a scoprire le previsioni di Paolo Fox che invita tutti a verificare e a non credere a priori.

Settimana particolare per toro, gemelli e cancro secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Settimana difficile per il toro che non ha voglia di aprire il proprio cuore all’amore soprattutto se è reduce da una separazione. Sul lavoro, sono in arrivo delle novità, anche se è necessario stare attenti ancora ai soldi. Secondo l’oroscopo Paolo fox i gemelli hanno la possibilità di dare una svolta alla propria vita. E’ un periodo di transizione, sia per i sentimenti che per il lavoro in attesa del mese di giugno che sarà decisamente ricco di novità. Periodo confuso in amore per il cancro. La situazione è critica e non c’è voglia di aprire le porte del cuore ai sentimenti.

Settimana flop per Bilancia, Capricorno e Pesci

Qualche problema da risolvere in amore per la bilancia. Non mancheranno i nuovi incontri, anche se una persona potrebbe non convincerti. Sul lavoro, serve un po’ di pazienza e di attenzione per evitare discussioni e problemi. Il Capricorno, in amore, è in attesa di risposte, ma non è il momento giusto per chiederle. Anche sul lavoro non è il momento di tuffarsi in nuove avventure. Potrebbero, inoltre, esserci momenti di tensione con un parente. Stando all’oroscopo Paolo Fox in settimana, infatti, potrebbero esserci anche delle discussioni e tensioni in famiglia. Sospetti in amore per i pesci che, pur avendo voglia d’innamorarsi, potresti non sentirti ancora pronto. Sul lavoro, invece, i nati sotto il segno non hanno ancora voglia di grandi cambiamenti.

