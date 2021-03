Paolo Fox, oroscopo settimanale 8-14 marzo 2021/ Classifica, i segni flop: Ariete…

Non sarà una settimana facile quella dall’8 al 14 marzo per sei dei dodici segni zodiacali secondo le previsioni di Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana, nelle previsioni pubblicate sul settimanale Di Più, invita alcuni segni zodiacali ad essere prudenti e a non prendere decisioni azzardate non avendo il totale appoggio delle stelle. Quali segni, dunque, dovranno stare attenti secondo le previsioni delle stelle di Paolo Fox? Chi dovrà rimandare le proprie decisioni in attesa di un oroscopo più positivo? Andiamo a scoprire tutto.

Oroscopo Paolo Fox: giorni difficili per ariete, toro e cancro

Settimana tesa per i nati sotto il segno dell’ariete soprattutto per la sfera dei sentimenti. L’amore sarà messo in secondo piano e non mancheranno problemi e incomprensioni nelle coppie che stanno insieme da diverso tempo. Chi, invece, vive da poco una storia d’amore, per evitare crisi dovrà vivere tutto senza aspettative. Sul lavoro potrebbero esserci importanti novità, ma occhi a controllare bene le clausole di un contratto. I nati sotto il segno del toro vivranno una settimana alla ricerca della stabilità. In amore, le persone del toro proveranno a dimenticare vecchie delusioni. Anche sul lavoro il toro cercherà stabilità. Tutti gli sforzi fatti, tuttavia, non saranno totalmente vani. La settimana del cancro, invece, sarà piuttosto nostalgica. Le persone nate sotto questo segno ripenseranno al passato cercando risposte che difficilmente troveranno. Qualche problema anche sul lavoro. La parola d’ordine per i prossimi sette giorni, secodo le previsioni di Paolo Fox, per il cancro sarà prudenza.

Che settimana sarà per vergine, sagittario e scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Problemi in amore per i nati sotto il segno della vergine che non vivrà giorni facili per la sfera sentimentale. Diffidente e gelosa, la vergine sarà molto diffidente nei confronti del partner. Settimana tesa anche sul lavoro. La giornata di venerdì sarà particolarmente complicata al punto che sarebbe meglio rinviare un incontro. Lo scorpione sta vivendo momenti di tensioni e di nervosismo in amore ma c’è la voglia di ritrovare la serenità. Più tranquilla la settimana lavorativa per la voglia di iniziare un nuovo progetto. Il sagittario sarà molto nervoso nei prossimi sette giorni. Sul lavoro, i nati sotto questo segno potrebbero rinunciare a qualcosa o modificare le proprie abitudini. Il giorno più nervoso della settimana sarà venerdì.



